A vártnál jobb szezont zár a Hagymatikum - Elérték a tavalyi forgalom közel 60 százalékát

Bár az induláskor kifejezetten borúsak voltak a kilátások, a makói Hagymatikum számára mégsem zárul tragikusan a nyár – hallottuk a fürdő hét­végi szezonzáró partiján. ­Tavaly ilyenkor elvétve találkoztunk hazai vendégekkel, most külföldiből volt mind­össze néhány.

– Egy napra jöttünk, de már bánom, hogy nem kettőre. Legközelebb legalább egy teljes hétvégét rászánunk Makóra – mondta a makói Hagymatikum egyik vendége, a 36 éves Kocsis László, aki a párjával, Ildikóval érkezett a szezonzáró partira. Egy ismerősük ajánlotta nekik a Maros-parti várost, aki már járt itt családostól – ők is nagyon jól érezték magukat, főleg a makóiak vendégszeretetét dicsérték. László a Hagymatikumról azt mondta, az interneten látott képek alapján nagyobbnak gondolta, de ettől függetlenül kiváló a hely.

A Makovecz Imre tervezte gyógy- és élményfürdőről, amint láttuk, alighanem a többi vendégnek is pozitív volt a véleménye. A hétvégi szezonzáró partin szórakoztató és sportprogramok sokasága várta az érdeklődőket, a létesítmény pedig teljes kapacitással üzemelt, minden medence és szolgáltatás az érkezők rendelkezésére állt. Amiben különbözött ez a hétvége mondjuk az egy évvel korábbitól, az az volt, hogy akkor elvétve lehetett magyar szót hallani – most viszont az idegen nyelvű párbeszéd ment ritkaságszámba.

– Valóban, a vendégeink nagyon nagy többsége helybeli, Csongrád-Csanád vagy Bács-Kiskun megyei vagy budapesti – erősítette meg tapasztalatunkat Lajtosné Papp Noémi divízióvezető. Abban is más volt ez a szezon, mint a többi, hogy csak június végével tudták az összes medencét megnyitni, és fontos volt a július közepétől bevezetett beutazási korlátozás is. A tavalyi évvel összevetve az elmúlt másfél-két hónap forgalma közel 60 százalékos volt, ami a nyári szezonban 40 ezer vendéget jelent. – Abban bízunk, hogy ha levonul a járvány, megmaradnak azok a vendégek, akik most ismerték meg a Hagymatikumot, és visszatérnek a külföldiek is – tette hozzá.