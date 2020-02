A vásárhelyi diák debütált az Eurosport kommentátoraként

A 21 éves vásárhelyi Nagy Benjáminnak 3 éves korától az az álma, hogy sportújságíró lesz és egyszer olimpiai aranyérmet közvetíthet valamelyik sportcsatornán. Az első lépést megtette: január 26-án, vasárnap debütált az Eurosport kommentátoraként, és múlt szombaton is hallható volt az északi összetett élő közvetítésében.

– Álmom vált valóra azzal, hogy az Eurosport 1 sportcsatornán január 26-án, vasárnap csúsztatott élőben közvetíthettem a síugrásból és sífutásból álló északi összetett világkupa-sorozatának egyik állomását – mondta a 21 éves vásárhelyi Nagy Benjámin. Közölte: múlt szombaton kétszer is beült a kommentátori székbe, 12.45-től és 16 órától élőben számolt be az északi összetett újabb versenyéről, ezúttal az Eurosport 2-n.

Gyerekkortól

Benjámin több dologgal foglalkozik egyszerre: egyetemista Szegeden (tanárnak tanul), vezetője a vásárhelyi diákszínjátszó csapatnak, két helyi sportklub (HSÚVC és Kosársuli) sajtósa, dolgozik az NB1.hu-nak, és tagja a Szeretem Vásárhelyt Egyesületnek.

Hároméves korában határozta el, hogy sportújságíró lesz. Rajtként 2011-től, tizenkét és fél évesen kezdett blogot írni a Eurosport fórumán. Utána a kérészéletű vásárhelyi sportos weboldalnál, az Oldalvonalnál dolgozott, jelenleg is a már említett NB1.hu-nak, ahol az oldal legfiatalabb szerkesztője, tudósítója volt belépésekor, 2016-ban. Tagja a magyar és a nemzetközi sportújságíró-szövetségnek.

Tanfolyam, közvetítés

– Az Eurosport még tavaly hirdette meg újságírói, kommentátori tanfolyamát – amit 1996-ban és 2005-ben is –, melyre közel 300-an jelentkeztek, 170-en vehettünk részt a kurzuson, és 8-an mutatkozhatunk be, lehetőséget kapva arra, hogy közvetíthessünk és bizonyíthassuk rátermettségünket – mesélte Nagy Benjámin. Hozzátette: a minőségre garancia, hogy az eddigi tanfolyamokon olyan, ma már ismert riporterek, kommentátorok végeztek, mint Szabó Gábor, a csatorna jelenlegi főszerkesztője vagy Székely Dávid, az M4 sportcsatorna igazgatója.

– Élveztem az első közvetítést, amiben az volt a legnehezebb, hogy ne izguljam túl, de sikerült kiszűrni a felesleges drukkot. Az északi összetett nem bonyolult, és örültem, hogy azt kaptam, mert szeretem, rendszeresen figyelem a téli sportokat. Utána megbeszéltük a tapasztalatokat – mondta Benjámin. Úgy értékelt, nagy felelősség és lehetőség ez 21 éves fejjel, főleg, hogy az egyetemet is be akarja fejezni. – A szintén bethlenes Vidu Pál, aki tanárom is volt a gimnáziumban és sportriporter lett, sokat segít, sokszor beszélgetünk a pályáról.

Ha választani kell

– Sok mindent csinálok, de a fő cél a kommentátorkodás és az álom a magyar olimpiai aranyérem közvetítése. Jóleső érzés lesz választani, mert csupa olyan dologgal foglalkozok, amit szeretek. Ha a választás ideje elkövetkezik, a sport mellett döntök – a tanári pályát is megelőzve –, és a rendezés megmarad hobbinak – mondta határozottan Nagy Benjámin. A cél érdekében, hogy minél szebben, érthetőbben beszéljen, artikuláljon, beszédtanárhoz jár. – Ez és a szakmai felkészültség a legfontosabb, a közvetítési stílusom pedig majd kialakul, ha élek a lehetőséggel és maradhatok a pályán – zárta beszélgetésünket Benjámin.