A vásárhelyi hivatalban dolgozott a szegedi rabló

Néhány hónappal ezelőtt még valóban a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal vezető beosztású dolgozója volt az az 51 éves férfi, aki Szegeden két napon belül kétszer is lőfegyverrel próbált pénzhez jutni – értesült a Délmagyarország.

Valóban a hódmezővásárhelyi városháza vezető beosztású dolgozója lehetett korábban az a férfi, aki előbb egy postán próbálkozott, majd egy virágboltot rabolt ki a múlt héten Szegeden. Mint azt lapunk is megírta, a Csongrádi sugárúti postán a férfi az egyik alkalmazottra fegyvert szegezett, és mint azt a Magyar Posta kommunikációs osztálya a Délmagyarországnak elárulta, el is sütötte azt. Az alkalmazottak kihasználták a rabló figyelmetlenségét és kirohantak a hátsó ajtón, majd a járókelőktől kértek segítséget. Ekkor a rabló kiment a postáról és elbiciklizett. Két nappal később, ugyancsak Szegeden, egy virágboltban fogott fegyvert az eladóra, aki hatalmas lélekjelenlétről és bátorságról tett tanúbizonyságot. Miután a rabló könnyes szemmel elmesélte, hogy kétségbeesett helyzetbe került, az eladó még 5000 forintot is felajánlott neki. Közben az üzlet hátsó részében tartózkodó alkalmazott telefonon hívta a rendőrséget, a rabló azonban eliszkolt.

A férfit egy órán belül elkapták a rendőrök. Egy kocsmában fröccsözött, ahol korábban többször is azt mesélte, hogy a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatalban dolgozik és jogász a végzettsége.

Úgy tudjuk, a vásárhelyi polgármesteri hivatalból februárban elbocsátottak egy vezető beosztású dolgozót, aki 51 éves és szegedi lakos. A férfi 2018 nyarától dolgozott az önkormányzatnál. A rendőrség által közzétett felvételen a városháza dolgozói közül többen is felismerni vélték. Úgy tudjuk, a férfinek súlyos alkoholproblémái voltak, ez is közrejátszhatott az elbocsátásában. A helyiek elmondása szerint egyszer, fényes nappal levizelte a Bethlen-gimnázium falát.

A vásárhelyi városházán sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták, hogy valóban az ő korábbi dolgozójukról van-e szó. Az ügy szóba került a polgármesteri hivatal dolgozóinak mai állománygyűlésén, azonban konkrétum ott sem hangzott el.