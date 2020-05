A vásárhelyi villamosvasút nyár végére, kora őszre elkészül

Hódmezővásárhelyen megkezdődött a villamosvasút végállomásának építése. A kivitelező úgy tervezi, nyár végére, ősz elejére végeznek a tramtrain építési munkálataival.

– A kivitelező a végállomásnál jelenleg a vágány alépítményét készíti. Sajnos, hasonlóan más településekhez, a közműtérképek Vásárhelyen sem mindenhol pontosak. Mindig vannak előre nem látható akadályok. Most például a Bajcsy-Zsilin­szky utca végénél is találtak egy közművet, amit ki kell váltani – tudtuk meg Mucsi Lászlótól, aki Lázár János ország­gyűlési képviselő, a projektért felelős kormánybiztos munkáját segíti.

– A végállomás előtti szakasz kivételével Hódmezővásárhelyen a Népkert-Vasútállomástól a Bajcsy-Zsilinszky utca végéig szinte teljesen elkészült a tramtrain sínpályája. Egy rö­­vid, néhány méteres szakasz hiányzik még a Szent Antal ut­­cánál is – emelte ki a szakember.

A peronok kialakítása, illetve az utastájékoztatóhoz tartozó oszlopok állítása is most történik. Az Andrássy úton, az Emlékpont és a Szent Antal utca között jelenleg a járdát építik a kivitelező cég dolgozói. A Kossuth tér és a Szent Antal utca között pedig mindkét oldalon a járdaalap készül. Mucsi Lászlótól megtudtuk, ezen a szakaszon faltól falig történik a felújítás. A legnagyobb beavatkozás jelenleg az Andrássy út és a Szent Antal utca kereszteződésében történik. Ott váltót építenek be, illetve egy mini körforgalmat is kialakítanak. A Szőnyi utcán is burkolat­építés zajlik, és kialakítják a peronokat, utastájékoztató rend­szereket.

Kisebb munkálatok folynak az áramátalakító gépházban.

– Az előzetes elképzelések szerint nyár végére, kora őszre végez a cég az építőmunkákkal, de több helyen már június végén, július közepén befejezik, például a Szent Antal utcai kereszteződésnél. A Szőnyi utca teljesen le van zárva. Azt az ígéretet kaptuk, hogy ha semmilyen váratlan helyzet nem áll elő, akkor az Oldalkosár utcáig május végére, legkésőbb június közepére már levonulnak a területről, és visszaadják a forgalomnak. A Népkert-Vasútállomásnál is nyár elejére szeretnék befejezni a munkát. A nyár második felében már főleg a felsővezeték-kábeleket szerelik, ami a nyomvonalban zajlik, vagyis nem okoz nagy fennakadást a közlekedésben. Az utolsó kopóréteg a munka utolsó fázisában egyszerre kerül fel a tramtrain nyomvonala mellett az úttestre.