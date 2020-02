A végtelen utak vándora – egy kutatóorvos élményei az újvilágban

Egyetlenegy hátizsákkal az USA ötven tagállamából negyvenhétbe eljutott Tajti Péter. A szegedi férfi kutatóorvosként élt Minnesotában, és amikor csak tehette, nekivágott a messzeségnek. A tagállamok ritkán látható, turisták elől rejtett szokásaira és hagyományaira volt kíváncsi.

– Segítőkészek az amerikaiak, de nehezen tudsz életre szóló barátságokat kötni. Hiszen a külföldieket mindig kicsit kí­­vülállónak tekintik – mondta Tajti Péter kardiológus rezidens múlt heti, vetítéssel egybekötött, Kulturális értékek az USA-ban a „spotlight” mögött című előadásában a szegedi Hági Udvarban.

Egy utazás az Amerikai Egyesült Államokba csaknem mindenkinek szerepel a ba­­kancslistáján, ami számos do­logból fakadhat, illetve valamilyen formában mindenkinek kialakul egy kép az országról és annak kultúrájáról. Így volt ez Tajti Péter esetében is, aki 2017 és 2019 között kutatóorvosként élt kint Minnesotában.

Kutatói munkája a szívkatéterezés területén zajlott. Mindeközben eltökélte, hogy egyetlen hátizsákkal a lehető legtöbb amerikai államot bejárja – 47-be sikerült is eljutnia. Előadásában azt mutatta be az érdeklő­dőknek, hogy milyen az a világ, amely a színfalak mö­­gött húzódik. Pétertől kulturális és természeti értékről, érdekességekről hallhattunk, miután olyan hasznos információkat is megosztott velünk, milyen hivatalos lépéseket kell ahhoz tennünk, hogy vízumot kapjunk és beutazhassunk az USA-ba. To­­vábbá megtudtuk, hogyan kapjuk autóval a nyakunkba az országutat, és szántsuk végig a nyugati partot. Hogy jussunk el Alaszkába szárazföldön, levegőben és vízen át, vagy hogyan (ne!) másszuk meg a híres Hai­ku lépcsőit – „Stairway to Hea­­ven”, „Lépcső a mennybe”, ahogy a Led Zeppelin énekelte anno – Hawaiion.

Péter, mivel a legtöbb időt a munkája miatt Minnesotában töltötte, az állam kultúráját is kicsit jobban megismerte, és természetesen elfogultabb is a tízezer tó vidékével szemben. Az extrém időjárás ellenére az itt élők többsége még télen is biciklivel közlekedik. A kerékpárutak olyan szélesek, mint itthon az autóutak – idézte fel emlékeit. Mint ahogyan azt is: a gyerekek itt már két-három évesen korcsolyáznak, és virágzik a jégkorong. A lékhorgászat is rendkívül népszerű. A helyiek a befagyott tavakon a lékek mellé kész infrastruktúrát építenek.