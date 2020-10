A vendégek biztonsága a fejlesztés legfőbb célja

Testhőmérséklet-mérő kapu és levegőtisztító berendezés is vigyázza az üdülőközpont vendégeinek egészségét. Az eszközök egyelőre csak a vírusveszély ideje alatt működnek, de a légtisztítót hosszú távon is megtartaná az intézmény.

Egy hete helyeztek üzembe egy testhőmérséklet-mérő beléptetőkaput és egy légtisztító berendezést a Szentesi Sport- és Üdülőközpontban, hogy ezzel is növeljék a vendégek biztonságát. Akinek láza van, azt be sem engedik az üdülőközpont területére: 37,8 Cel­sius-fok feletti testhőmérséklettel nem lehet belépni.

– Úgy tapasztaltuk, hogy tetszik a vendégeinknek ez a megoldás, még nem kaptunk negatív visszajelzést a hőmérőkapuval kapcsolatban. Természetesen arra törekszünk, hogy ne csak az előtérben, de az egész területünkön biztonságban érezhessék magukat a vendégeink – tájékoztatott Kerekes Valéria, az intézmény vezetője.

Az üdülőközpont munkatársai is azt erősítették meg, hogy a vendégek elfogadták az új beléptetési rendet, mindenki használja a hőmérős kaput. Lázas beteg még nem próbált bemenni, így a kapunak még nem kellett riasztania. A maszkhasználatra azonban a tapasztalatok szerint jobban oda kell figyelni az üdülőközpont látogatóinak: bár több helyen is ki van írva, hogy kötelező maszkot viselni, erre néha figyelmeztetni kell a vendégeket, főleg az edzésre járó diákokat.

A hőmérős kapu mellett egy légtisztító berendezés is működik az üdülőközpontban. Mint megtudtuk, azt mindenképpen üzemben akarják tartani a koronavírus-járvány esetleges lecsengése után, hosszú távon is, mivel az nem csak erre a vírusra van speciálisan kifejlesztve, így az influenza­szezonban is jó szolgálatot tehet az intézménynek.

A testhőmérős kapuk egy­előre addig maradnak, amíg fennáll a pandémiás helyzet, illetve marad a kötelező maszkhasználat, mivel az intelligens kapu a hőmérés mellett a helyes maszkhasználatra is figyelmeztet.

A két eszköz egyébként hazai fejlesztés, a kaput és a levegőtisztító berendezést is a szentesi Kontaset Kft. gyártja.