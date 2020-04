A világ bármelyik pontjáról elérhető az egyetemi könyvtár

Majdnem százezer folyóirat és több mint negyedmillió könyv érhető el digitális formátumban a szegedi egyetemi könyvtárban. A Klebelsberg Könyvtár a távoktatás ideje alatt is kiszolgálja az oktatókat és a hallgatókat, igaz, csak online.

A Szegedi Tudományegyetem március 23-án állt át távoktatási rendszerre. Az egyetemen folyamatos az oktatás, virtuá­lisan kapcsolatban vannak a hallgatókkal az oktatók. A hall­­gatóknak azonban ugyanúgy szükségük van könyvtári támogatásra, mintha itt tanulnának Szegeden. – Szakdolgozat-leadási határidő van, a téli vizsgaidőszakban előfordult olyan, hogy nem volt üres hely az olvasói terekben, vagyis 700-800 felhasználó ült a könyvtárban, ők most kint rekedtek sajnos – részletezte Keveházi Katalin, az SZTE Klebelsberg Könyvtárának főigazgatója.

Elmondta, vannak fizettet tartalmaik, amit az olvasók távolról is elérnek, ehhez be­­iratkozás szükséges. Akik még nem iratkoztak be, megtehetik online, akár az ország másik részéről, vagy külföldről is. Honlapjukat is megújították, csütörtöktől már a főoldalon tájékozódhatnak a hallgatók és az oktatók is a szolgáltatásváltozásról. – Az e-tartalmak elérésében természetesen segítenek kollégáim is, van, aki otthonról, míg mások itt az intézményben dolgoznak. Majdnem 100 ezer elektronikus folyóirat és több mint negyedmillió elektronikus könyv érhető el. Az egyetemi könyvtár már évek óta di­­gitalizál, eddig 4 millió oldalt tettünk elérhetővé, ezek között több mint kétezer elektronikus tananyag található, amit az egyetem saját oktatói, kutatói fejlesztettek ki – fejtette ki a főigazgató.

Mindezek mellett több ma­­gyarországi kiadó is ingyenessé és bárki számára hozzáférhetővé tette tartalmait. Legnehezebb helyzetben talán a szakdolgozatot írók vannak, előfordul ugyanis, hogy a témavezető olyan forrást jelöl meg, amely nincs meg digitális formátumban. – Telefonon és egy chatszolgáltatáson keresztül kollégáim próbálnak segíteni. Van egy külön honlapunk, amelyet direkt szakdolgozóknak állítottunk össze, ez lépésről lépésre végigkíséri a dolgozatírás útját – mondta Keveházi Katalin.