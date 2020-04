A világ legjobb 200 egyeteme közt van az SZTE

A hazai egyetemek közt a legjobbnak számít az SZTE a Times Higher Education legújabb rangsorán.

A világ 200 legjobb egyeteme közé került a Szegedi Tudományegyetem a Times Higher Education legújabb rangsorán, amely a felsőoktatási intézmények gazdasági, társadalmi hatását és felelősségvállalását vizsgálja. Az ENSZ által megfogalmazott 17 Fenntartható Fejlődési Cél alapján készült rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a legjobb magyarországi intézményként a 101-200. helyen végzett. – tudtuk meg a Szegedi Tudományegyetem közleményéből.

A világ felsőoktatási intézményeinek harmadik missziós tevékenységét méri a Times Higher Education 2019-ben indított rangsora, a Times Higher Education Impact Rankings. A speciális lista a felsőoktatási intézmények gazdasági, társadalmi hatását és felelősségvállalását vizsgálja az ENSZ által megfogalmazott 17 Fenntartható Fejlődési Cél (Sustainable Development Goal, SDG) alapján. A Szegedi Tudományegyetem a rangsorban idén is kiválóan szerepel: az egyetlen magyar intézmény, amely a THE friss listáján mind a 17 mért területen a világ 300 legjobb egyeteme közé került, annak ellenére is, hogy mind az összesített listán, mind az egyes célok mentén kialakított területi listákon mintegy másfél-kétszeresére növekedett a kérdőívet kitöltő intézmények száma az előző évhez képest.

A 2020-as összesített listán a 101-200. helyre rangsorolták a Szegedi Tudományegyetemet, ami a legjobb 13%-ba való tartozást jelenti, figyelembe véve a listára felkerült 767 egyetemet. Ezzel az eredménnyel az SZTE érte el a legjobb magyarországi helyezést. Emellett a szegedi univeristas olyan területeken is a legjobb magyar intézményként végzett, mint a szegénység felszámolására való törekvés, az éhezés megszüntetésére irányuló tevékenységek, a megfizethető és tiszta energia, az ipar, innováció és infrastruktúra, a fenntartható városok és közösségek, valamint az egyenlőtlenségek csökkentése, a vízi életközösségek megóvása, a szárazföldi ökoszisztéma védelme érdekében tett törekvések és a béke, igazság és erős intézmények.