A villamoson még kell a maszk

A tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben és a bevásárlóközpontokban továbbra is kötelező maszkot hordani. Makón karanténban volt a Breki csoport, viszont már nincs beteg a városi kórház Covid-osztályán.

Fontos tudni, hogy a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben és a bevásárlóközpontokban továbbra is kötelező maszkot hordani, és ez Szegeden is így van. Többen is keresték lapunkat a hosszú hétvégén ezzel kapcsolatban, de a jogszabály egyértelműen fogalmaz.

Ezenkívül pedig to­­vábbra is érvényes a boltokban a létszámkorlát, viszont a kijárási tilalom megszűnt, úgyhogy bármeddig lehet az utcán tartózkodni.

Azt pedig senki se feledje, hogy mától újra kell fizetni a parkolásért.

Az első negyedévben a Vö­röskereszt megyei munkatársai és a nekik segítő önkéntesek 142 darab FFP3 arcvédő maszkot és ugyanennyi pár gumikesztyűt és 217 sebészmaszkot használtak el a koronavírus-járvánnyal összefüggő munkavégzés közben. Ők bonyolítják le például az előszűrést a véradásokon.

Makón is javul a járványhelyzet, bár a legfrissebb ada­­tok nem ezt mutatják – mondta szokásos sajtótájékoztatóján a település polgármestere.

Farkas Éva Erzsébet hozzátette, hogy a múlt héten két iskolai osztály és a Búza utcai bölcsőde Breki csoportja került karanténba, mert egy-egy szülő elkapta a koronavírus-fertőzést. Ha minden jól alakul, akkor a gyerekek már ma visszatérhetnek az intézményekbe.

A polgármester azt is elmondta, hogy a makói kór­­ház Covid-osztályán jelenleg nincs beteg. A településen napi 60-70 embert oltanak be az oltópontokon, de a rendelőkben is fo­lyamatos az oltások beadása. Makón 44 ember van hatósági karanténban, közülük 21 igazoltan fertőzött.

Mától ismét kinyitnak a vá­­ros civil házai, a különböző egyesületek és klubok. Mivel a Hajnal utcaiban a járványveszéllyel kapcsolatos szűréseket végzik, ezért az itt működő klubok továbbra sem használhatják ezt az épületet, hanem helyette a Korona Konferenciaközpont két termét kapták meg.