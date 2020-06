A vírus is hátráltatta a Ford-fal felújítását

Még mindig állványzat borítja a makói Ford-falat, amelynek felújítását eredetileg tavaly augusztusra kellett volna befejezni. Most a járványveszély hátráltatta a munkát.

Annak az épületnek a faláról van szó, amelyben annak idején a Galamb testvérek jóvoltából az amerikai Ford makói lerakata működött 1922 és 1944 között. Galamb József ennek a gyárnak volt konstruktőre, nevéhez fűződik a T-modell. Az ipartör­téneti jelentőségű, védelem alatt álló fal felújítása, amelynek értékét a korabeli reklámfeliratok és ábrák adják, tavaly februárban indult, és eredetileg ugyanabban az évben, augusztus 31-re kellett volna befejezni a munkát. Ehhez képest ma is állványzat és háló borítja.

Legutóbb idén februárban, az akkori testületi ülésen Barna Gábor, a városmarketing-iroda vezetője azt mondta: a munká­latokat felügyelő szakértő a ki­­vitelezésben hiányosságokat talált, ezek kijavításához azonban olyan anyagokat is kell használni, amelyek csak 5 fok felett alkalmazhatók. Emiatt márciusban fejezik be a munkát – ígérték.

Amikor most ismét érdeklőd­tünk, a városháza úgy tá­­jé­­­­­koztatott, a kivitelező, az ön­­­­­­kormányzat és a felkért va­­kolat­szakértő nyilatkozatot írt alá, amelyben meghatározták a javításban felhasznált anyagokat és a próbafelületet is. A szükséges anyagok azonban később érkeztek meg, ezért nem fejeződött be a javítás márciusban.