A vírus miatt bonyolódik az élet a bíróságokon is

Otthon dolgozik tegnaptól a hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal munkatársainak nagy része, és ahogy a megyében mindenhol máshol, azt kérik, hogy aki teheti, interneten intézze az ügyeit. A Volánbusz kezelési költség nélkül váltja vissza a bérleteket, és a bíróságokra sem lehet mostantól bemenni.

Március 10-ig kezelési költség nélkül váltják vissza a március havi vagy első félhavi, a március 1. és március 8. között kezdődő érvényességű, illetve a március 8. előtt vásárolt és március 8. utáni érvényességgel kezdődő, 30 napos dolgozó- és tanulóbérleteket a Volánbusznál. A visszatérítést pénztárakban lehet kérni. Információink szerint a Szegedi Közlekedési Társaságnál még nem döntöttek a bérletek visszavételéről.

Szünetel a hivatal

A személyes ügyfélfogadás a Sándorfalvi Közös Önkormányzati hivatalban is szünetel átmenetileg. Arra kérnek mindenkit, hogy aki csak teheti online, az ügyfélkapun keresztül, vagy e-mailben, esetleg telefonon intézze el ügyeit.

Hódmezővásárhelyen a pénteki után tegnap újra összeült az operatív stáb. Bejelentették, hogy – ahogy máshol is – Vásárhelyen is mindenhol kötelező a maszkhasználat. Az operatív stáb úgy döntött, hogy a pénteki szigorításait visszavonja, és a piac az eddigi nyitvatartási időben várja a vásárlókat. Azaz a csütörtöki és szombati piacokat is megtartják. Csak a piac területén található négy, nem élelmiszert forgalmazó boltnak kell zárva tartania.

Lesz ügyelet

A Polgármesteri Hivatal dolgozói közül, aki csak teheti home office-ban lesz. A személyes ügyintézés csak telefonos egyeztetést követően lehetséges. Az időpontért a 06(62) 530-110-es számot kell hívni. Szerdától egy vakcinainfós telefonszámot is működtetni fognak, ahol segítenek az oltásra regisztrálni.

Nagymágocson a hétvégén megszervezték az óvodai és iskolai ügyeleti rendszert, aminek igénybevételéről az intézményvezetők által használt fórumokon, Facebook-csoportokban tájékozódhatnak a szülők. A Gyermekélelmezési Konyha is felkészült a gyermekek zavartalan ellátására. Az intézmények rendelkeznek a szükséges fertőtlenítő eszközökkel és protokollokkal – közölte a lakossággal Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Kisteleken pedig a helyzetre való tekintettel elmarad a szemétgyűjtési akció, a szervezők a későbbi időpontról tájékoztatni fogják az érdeklődőket.

Bírósági ügyek is másként

Bonyolódik az élet a bíróságokon is. A Szegedi Törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság épületébe az ügyfelek nem léphetnek be. A beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni. A bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetel, ahogy a bírósági ügyfélsegítő rendszer is.