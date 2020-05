A viselkedő ember agyműködését vizsgálják

Egy életre szóló munkát ad Tamás Gábor agykutatónak és csapatának annak a 2-3 agykérgi idegsejtnek a vizsgálata, amelyre fókuszálnak. A szegedi professzor kutatócsoportját egy nemzetközi kutatásba is bevonták.

Öt évre 300 millió forint támogatást nyert Tamás Gábor, az SZTE biológusprofesszora és kutatócsoportja a legnagyobb egyéni ku­­tatócsoportok számára adható magyar programban. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Élvonal – Kutatói Kiválósági Program” kiírásának köszönhetően az emberi idegsejtek közötti hálózatos működés és a viselkedési, illetve magasabb rendű intelligencia összefüggéseit vizsgálhatják.

A Szegedi Tudományegyetem biológusprofesszorának és csapatának egy életre szóló munkát ad annak a 2-3 agykér­­gi idegsejtnek a vizsgálata, amely­­re fókuszálnak. Az akadé­­mikus reméli, hogy a viselkedő emberekben is sikerül majd megvalósítani azokat a vizsgálatokat, amelyeket ed­­dig csak viszonylag izolált agyszelet-preparátumokon vé­geztek.

– Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberben kifejlődött, az evolúció során újonnan meg­­jelenő sejttípusok mivel gazdagítják az emberi hálózat működését az állatokban megfigyeltekhez képest. Ezért kétfrontos programot tervezünk. Az egyikben az evolúció­san konzervatív sejttípusok működését vizsgáljuk, ami ál­­latokban is lehetséges. Az ott alkalmazott kísérletekhez ké­pest más, mérsékelten invazív módszert alkalmazunk majd a másik irányban, az emberek vizsgálatánál – magyarázta. Hozzátette, ehhez olyan módszereket fejleszttek ki, amelyek új eszközök formájában is megjelentek. Ezek segítségével új információkat tudnak nyerni bizonyos idegrendszeri kórképekben szenvedő betegekről is.

A kutatócsoport másik nagy sikere, hogy egy nemzetközi konzorciumba is meghívták őket, ennek kapcsán az akadémikus elmondta, a modern biológiatudomány legnagyobb horderejű programja ez.

– Az emberi agy minden ideg­sejttípusának a megismerését célul tűző nemzetközi konzorciumban az Amerikai Egyesült Államokon kívül egy izraeli és Európából három, köztük a mi kutatócsoportunk is részt vesz – árulta el az agykutató.