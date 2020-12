A Wesley-ben az egyéni képességekhez igazodnak

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a Szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot.

A Szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot 2007 őszén alapította a Ma­­gyarországi Evangéliumi Testvérközösség és egy tantestület, amelynek tagjai elkötelezettnek érezték magukat a szegedi és Szeged környéki sajátos nevelési igényű és társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók nevelése-oktatása terén.

– Azoknak a tanulóknak az ellátását vállaltuk fel, akik a nagy létszámú iskolai osztályokban kevésbé sikeresen tudnának boldogulni – mondta el Ormándiné Nógrádi Erika igazgató. Jelenleg a tanulók csaknem háromnegyede sajátos nevelési igényű: vannak ott tanulási nehezítettséggel, magatartási problémákkal küzdők, illetve mozgás vagy látássérültek és autisták is. A diákok maximum 15 fős csoportokban egyéni képességekhez igazodó oktatást kaphatnak.

Az ott ta­nító pedagógusok többsége gyógypedagógiai végzettséggel is rendelkezik, munkájukat pedig 7 gyógypedagógiai asszisztens segíti.

– Az oktatás normál tanterv alapján folyik, csupán a módszerek különbözőek. Éppen ezért az iskola megfelelő a nem SNI-s diákoknak is. Hogy a differenciált, egyénre szabott oktatásban a tehetséggondozás is szerepet kap, mi sem bi­­zonyítja jobban, mint hogy országos tanulmányi verseny megyei döntőjén, vers- és prózamondó verseny városi vetélkedésein és hagyományápoló országismereti versenyeken is indultak már diákjaink – me­sélte az igazgató.

Alsó tagozaton a szabad óra­számokat nem új tantárgy bevezetésére használják, h­­a­nem a magyar, matematika és informatika óraszámok növelésére. Ezeken az évfolyamokon ráadásul két felnőtt van jelen az órákon: az asszisztens azoknak a gyerekeknek nyújt egyéni segítséget, akik lemaradnak. Ugyanez a rendszer egyébként felsőben is megma­rad matematika- és magyarórákon. Ekkor kezdik el az idegen nyelv oktatását is: angol és német közül lehet választani.

– Tanórán kívül citera-, rajz-, origami-, báb-, társasjáték-, me­­se-, néptánc-, illetve túraszakkörökön, valamint dzsúdó- vagy karateedzéseken vehetnek részt diákjaink. Al­­só tagozatban pedig heti 2 testnevelésórában úszni visszük a gyerekeket – sorolta Ormándiné Nógrádi Erika.

A Wesley-ben jövőre két első osztály indítását tervezik, vagyis maximum 30 főt tudnak felvenni. Lehetőség van felsőbb évfolyamokról is átjelentkezni, több osztályban azonban várólista van.

Az oda járók számára előny, hogy az intézménynek van gimnáziumi képzése is, így akár „házon belül” is folytathatják tanulmányaikat.

A tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy a diákok egyharmada megy speciális középiskolába. Egyharmaduk szakmát tanul, minden harmadik ballagó pe­­dig érettségit adó középiskolában tanul tovább, később diplomát szerez.

Az intézményben a kicsiknek terveznek iskola-előkészítő foglalkozást tartani: ha lesz rá lehetőség, ezt tavasszal szervezik meg.