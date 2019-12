A zártkertekhez vezető út felújítására 10 milliót nyert Nagymágocs

Tízmillió forint támogatást nyert a nagymágocsi önkormányzat zártkertfejlesztésre az Agrárminisztérium pályázatán.

– A pályázati kiírás szerint a zártkertekhez vezető utakat le­­het felújítani. Településünk sikerrel járt, 100 százalékos tá­­mogatást kaptunk. Így megújulhat a Szentesi utat a zártkerttel összekötő földes utunk – tudtuk meg Szebellédi Endrétől, Nagymágocs polgármesterétől.

– Van olyan szakasza a földes útnak, ami egy-két napos esőzés után már járhatatlanná válik. Az út egyébként településünk azon részéhez vezet, ahol fóliatelepek találhatók. Az út felújításával szeretnénk a gazdálkodók közlekedését segíteni. Két család tanyáját is arra lehet megközelíteni, így az ő területi hátrányukat is mérsékelhetjük. A Dózsa György utca északi részén élők is könnyebben kijutnak a Szentesi útra.

A pályázatban az útfelújítás mellett egy másik elemet is vállalniuk kellett a nyerteseknek. A nagymágocsi önkormányzat birsfákat ültet.

– Ez a gyümölcs ma már részben kiveszőben van, nem sok helyen termesztik. Másrészt olyan gyümölcstípust ke­­restünk, ami nem igényel túl nagy gondoskodást, hiszen a közfoglalkoztatotti létszámunk behatárolja a lehetőségeket. Két önkormányzati parcellán alakítjuk ki a birskerteket. Ha termőre fordulnak a fák, a gyümölcsöt a közétkeztetésünkben használjuk fel. Főzelék, lekvár, kompót készül majd belőle.

Pár év múlva lehet, hogy a környe­­ző települések konyhájára is tudunk birsalmát szállítani.

Az önkormányzatnak egyébként van már egy 1000 négyzetméteres gyümölcsöse, a fák jövőre termőre fordulnak.