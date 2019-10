„A zenét a sors választotta nekem”

– Azzal mérhető, mennyien vesznek jegyet a koncertedre. Én telt ház előtt lépek fel. Nekem, aki 50 éve a színpadon vagyok, ez a legfontosabb visszajelzés.

– Ha ábrándozhatna, melyik korszakot választaná a zenei pályájából?

– Minden korszakomnak megvolt a maga kiváltságos életérzése. A zene, amit a sors választott nekem, más volt a hatvanas években, mint a hetvenesben, a nyolcvanasban. Napjainkról már nem is beszélve, amikor a szakmánk ipari gépezetté vált. Annak idején egy olyan életérzést hozott a Beatles és a Rolling Stones, amelyben még a farmer és a hosszú haj jelkép volt. Ezt elmesélem a 22 éves fiamnak, és nem tudja, miről beszélek. De, hogy a kérdésre válaszoljak, 1967–71-ig, a Neoton-korszakban csak zenész voltam, nem énekeltem és nem írtam dalokat. 1972-ben a Taurus együttesben kötöttem barátságot Horváth Attila szövegíróval. Ez is egy fantasztikus időszak volt, és egyben egy alkotói perió­dusom kezdete – amikor a kőfalak leomlottak. Azután jött az első olyan zenekar, amit én választottam: a Korál együttesben 40 évet töltöttem. Sikeres korszak volt, amelynek végére tavaly májusban tettünk pontot egy szívszorító nagykoncerttel. Azóta egy új korszakban vagyok és talán még új dalokat is írok. Nem tudok választani…