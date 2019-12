A Zika-láz terjedését modellezték

Az elmúlt években komoly riadalmat okozó Zika-vírus járványos terjedését modellezték a Szegedi Tudományegyetem matematikusai, az erről szóló cikkük a napokban jelent meg rangos Scientific Reports folyóiratban – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A Zika-láz terjedésének leírására az SZTE matematikusai – Dénes Attila, Mahmoud Ibrahim, Lillian Oluoch, Tekeli Miklós és Tekeli Tamás – új modellt alkottak meg. A kutatók Costa Ricában és Suriname-ban gyűjtött adatokkal dolgoztak. A módszer újdonsága, hogy a szegedi szakemberek időfüggő paraméterekkel számoltak.

Az új modell nemcsak egyesíti magában a Zika-láz terjedésében szerepet játszó, korábbi modellekben is megjelenő fontos tényezőket, mint a kétféle terjedési módot, hanem a korábbi modellekkel ellentétben figyelembe veszi azt is, hogy több paraméter az évszakok váltakozásával periodikusan változik. Az új modell segítségével egyrészt pontosabb előrejelzés adható a járvány terjedésére, másrészt az is megmagyarázható, hogyan alakulhatott eltérő módon a járvány a különböző országokban. Tehát bizonyos helyeken egy járványkitörés volt, másutt két, vagy három egymást követő évben is visszatért a láz.