A zöld óvoda nem csak szelektív gyűjtésről szól

Másodjára nyerte el a zöld óvoda címet a zákányszéki Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde, de az intézményvezető szerint ennél sokkal fontosabb a gyerekek társas kapcsolatainak kialakítása és azok fejlesztése.

Mint megírtuk, több új és egy örökös zöld óvodát is köszönthetünk Csongrád megyében. Több intézmény másodszor, harmadszor kapta meg a címet. A zákányszéki Manó-Kert Óvo­da és Bölcsőde második alkalommal mondhatja magáénak az elismerést.

– Mindamellett, hogy igyekszünk a gyerekeket visszavinni a természetbe, próbálunk nem urai, hanem részévé válni a természetnek, olyan szemlélet kialakításán munkálkodunk, ami majd a gyerekek további tanulmányai során teljesül be. Fogadják el a körülöttük lévő élővilágot, ismerjék meg természeti értékeinket, hagyományainkat, de fontos az egyén is, ezért pályáztuk meg a Boldog Óvoda címet, ami arról szól, hogy heti rendszerességgel merjenek a gyerekek saját örömeikről, a boldogságukról beszélni. Sajnos már az óvodások is rabjává váltak a médiának, ami roppant módon korlátozza a társas kapcsolatok fejlődését és kialakulását – magyarázta Liebhaber Gáborné, a zá­­kány­széki Manó-Kert Óvoda és Böl­csőde intézményvezetője.

Az óvodavezető úgy véli, a zöld óvoda szellemisége nemcsak arról szól, hogy szelektíven gyűjtik a szemetet, hanem az is hozzátartozik, nem rejtett célkitűzésként, hogy a szülőket a gyerekeken keresztül neveljék.

– Próbáljuk ráirányítani őket arra is, hogy a baráti kapcsolatok miért fontosak. Ennek része a konfliktuskezelés, ugyanis már ebben a korban úgy mennek egymásnak, mint a szarvasok. Verekszenek és agresszívek, ha valamit nem kapnak meg azonnal, abban pillanatban, amikor akarják. Egyszerűen vannak, akik nem tudnak alkalmazkodni egymáshoz, mindegyik a saját akaratát akarja véghezvinni tűzön-vízen át, néha tényleg közéjük kell állni, hogy ne ve­­szélyeztessék egymás testi épségét. A gyerekek világa is hi­hetetlen mértékben felgyorsult, teli vannak indulatokkal – hívta fel egy fontos problémára a figyelmet a pedagógus.