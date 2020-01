Aba-Novák megtöltötte a makói múzeumot

Nem túlzás azt mondani, hogy zsúfolásig megtelt a József Attila Múzeum, amikor tegnap délután megnyílt Aba-Novák Vilmos gyűjteményes kiállítása. A festményeket 12 magángyűjtő adja kölcsön a tárlat idejére; összesen 34 kép és 8 grafika látható most Makón.

Aba-Novák Vilmos Aba-Novák Vilmos a modern magyar festészet, különösen a monumentális piktúra egyik eredeti tehetsége, a két világháború közti időszak ünnepelt freskófestője, hivatalosan támogatott művész volt. A párizsi kiállításon képeit meglátva Pablo Picasso ezt kérdezte: „Ki ez az őrült zseni?” 1936-ban festette a szegedi Hősök Kapuja freskóját, amit 1945 után lemeszeltek, de utóbb restaurálták, s ma már eredeti pompájában látható. Mint a kiállítás beharangozójában megírtuk, nincs makói kötődése, soha nem járt a városban, de tárlata sem volt még itt. A magyar kultúra napját mégis vele köszöntötte a József Attila Múzeum, és ez jó választásnak bizonyult: az érdeklődők szó szerint zsúfolásig megtöltötték a kiállítótermet.

A gyűjtők előtt is fejet hajtottak

A kiállítást Boros József és barátai nyitották meg muzsikaszóval, Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató köszöntötte, majd Kovács Kristóf, a festőművész unokája, hagyatékának gondozója mondott személyes hangvételű beszédet és a tárlat rendezője, kurátora, Szabó Antal művészettörténet-tanár is szót kapott. Elhangzott: a makói múzeumban hagyomány, hogy az új évadot a magyar kultúra napján kiállítással köszöntik, tisztelegve örökségünk, magyarságunk előtt. Most egy első látásra extravagánsnak tűnő alkotó műveivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tárlat egyúttal a gyűjtői szenvedély előtti tisztelgés is, hiszen az ’50-es, ’60-as években, amikor a rendszer nem adta meg Aba-Novák Vilmosnak a neki járó tiszteletet, a műgyűjtők voltak azok, akik alkotásai révén megőrizték szellemiségét. Kiderült az is, hogy van szellemi kapocs Aba-Novák és a múzeum névadója között, hiszen a festőnek volt dedikált kötete József Attilától.

Ma emléktáblát kap a táncpedagógus

A múzeum igazgatója, Szikszai Zsuzsanna elmondta, a magyar kultúra napját köszöntő makói programsorozat már kedden elindult, akkor mutatták be a könyvtárban a Návay Lajos fiatalkori naplójából született kötetet. És ma is lesz egy rendezvény: délután 5-kor a Hagymaház falán emléktáblát kap Kovács Lajosné Joó Margit táncpedagógus, a Maros táncegyüttes megalapítója.