Ablakokat kap a művelődési ház

Nagyéren beruházás zajlik a művelődési házban. Az épület nagyterme, bár korábban felújították, mégsem volt kedvelt része az épületnek. Ablakok híján fénytelen volt és levegőtlen. A mostani beruházás, amit pályázati forrásból oldanak meg, megváltoztatja ezt a helyzetet.

– A művelődési házban egy fontos hiányosságot oldunk meg. A nagytermünket szépen felújíttattuk néhány éve, azonban mégsem az igazi, emiatt nem is töltötte be igazán a funkcióját – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere.

Csak egy ablaka volt

Az önkormányzat 33 millió forint pályázati forrást nyert. Ebből oldják meg a szükséges felújításokat, átalakításokat. – A nagytermünk, ahol 130-140 ember is elfér, fénytelen és levegőtlen volt. Egy ablaka ugyan volt, de csak egy másik helyiség ablakán keresztül kapott fényt és levegőt. Kizárólag mesterséges fénnyel lehetett használni még nappal is. A fényt és a levegőzést is rendbe hozzuk a pályázati forrás révén – említette meg a településvezető.

Áram Napelemekkel

– A nagyterem, de az egész objektum, vagyis a kis előadótermek, a könyvtár, a mosolyszoba, a sportszoba is hűtő-fű­­tő klímákat kapott. Nem kell attól tartanunk, hogy ez majd jelentősen megnöveli a község áramszámláját. A művelődési ház ugyanis most már napelemek segítségével jut áramhoz, vagyis sem a hűtés, sem a fűtés nem kerül pénzünkbe – említette meg a polgármester.

Az épületet akadálymentesítik, és készül mozgáskorlátozotti mosdó is. A tégla épületrészen, ahol szükséges, nyílászárókat cserélnek, megoldják a hőszigetelést. A nagyterem ablakokat is kap. A szomszéd porta tulajdonosától megvásároltak egy 4 méteres sávot. A mezsgyére tömör kerítést építenek. A szabályok szerint így már vághatnak ablakokat az épületre, szám szerint négyet, méghozzá jó nagyokat.

Kreatív programok

– A művelődési ház és a kerítés közötti rész díszburkolatot kap. Idővel megtaláljuk annak a hosszú sávnak a funkcióját is – mondta a polgármester. – Képviselő-testületünk évekkel ezelőtt döntötte el, hogy a művelődési házat olyan hellyé alakítjuk át, ahová a gyerekek és a felnőttek is örömmel járhatnak, hogy ne a kocsma legyen a faluban az egyetlen szórakozási hely. Ehhez ötletekkel teli munkatársakra és eszközökre van szükség, hogy korosztályok szerint ki-ki megtalálja a maga szórakozását. Sajnos most, a vírushelyzet miatt nincsenek programok, de egyébként munkatársaink rendszeresen szerveznek kreatív rendezvényeket. Sportolásra, x-boxozásra is lehetőség van. Akár sütni-főzni is tanulhatnak itt a gyerekek, fiatalok.