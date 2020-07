Acélszobrokból nyílik tárlat a REÖK-palotában – Fotók

Acélos történetek címmel nyílik kiállítás a REÖK-palotában pénteken 17 órakor.

A tárlaton a KÉSZ építőipari vállalatcsoport által mecénált K-ARTS Művészeti Alapítvány gyűjteményéből tekinthetnek meg válogatást az érdeklődők. Mintegy félszáz acélból és egyéb fémötvözetből készült műalkotást szemlélhetnek majd meg a látogatók, melyek zömmel az alapítvány által szervezett Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozionon készültek.

Nátyi Róbert, a REÖK vezető kurátora a tárlat tegnapi sajtóbejárásán kifejtette: a nagyközönség számára korántsem szokványos matéria miatt a tárlat a magyar képzőművészet egy igen különleges szegmensét mutatja be.

– A közönség évezredek óta a köztéri szobrászat kapcsán nagyon nemes anyagokhoz szokott, mint a márvány, a bronz vagy a fa. Ezek a szobrok viszont az elmúlt másfél évtizedben készültek, formailag, technikailag és szellemiségükben egyaránt ténylegesen kortárs üzeneteket fogalmaznak meg – fogalmazott.

A bejáráson részt vett Árvai István, az alapítvány művészeti vezetője is, aki elmondta, a kiállítók között a szobrászművészek mellett grafikus-, kerámia- és festőművészek is szerepelnek, akik az alkotótábor során a nyers erő matériái között kalandoztak. Az acél művészi megmunkálásában a KÉSZ Csoport mérnökei és technikai apparátusa volt segítségükre. Többek között Barabás Márton, Bukta Imre, Demcsák Dóra Vanda, Szurcsik József, Rabóczky Judit Rita, Orosz István és Collin Hope alkotásai is láthatók a kiállításon, mely szeptember 27-ig megtekinthető a REÖK-ben.

Az alkotókat az acél művészi megmunkálásában a KÉSZ csoport mérnökei segítették. fotó: Török János,