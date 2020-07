Addig mérgelődött, míg nyert a Délmagyarral

A beküldött nyereményszelvények sokasága ellenére az elmúlt évtizedekben egyszer sem sikerült nyernie a Délmagyarországgal a szentmihályi Medgyesi Sándornak. Legutóbb mérgében már el sem olvasta a hűséges előfizetők között kisorsolt nyertesek nevét. Pedig végre ő is köztük volt, családi kávéfőzőt nyert.

– Régóta nem kávézom, viszont a családnak mindennap én főzöm az élénkítőt a kis kotyogóssal. Mivel a lányom és a családja velünk él, van kinek főzni –mondta a 73 éves Medgyesi Sándor, aki egykor szobafestő, mázolóként tartotta el a családját. 1968-ban költözött friss házasként a szegedi Veres Ács utcába, 1998 óta él Szentmihályon. Feleségével, a szegedi Meggyesi Sándorné Ludányi Erikával decemberben lesznek 52 éves házasok, két gyermekük, három unokájuk született.

– 1967-ben ismerkedtünk meg, egy darabig leveleztünk, találkozgattunk, aztán lányos zavaromban egyszer csak megkértem a kezét. A vajdasági Magyarkanizsán születtem. A házassági anyakönyvi kivonatunkban helytelenül jegyezték be a nejem asszonynevét Meggyesire, sőt a fiunk és a lányunk neve is ez – mesélte a nyugdíjas férfi, aki fiatal korában Palicson focizott, kézilabdázott, és ma is rajong a sportért. Alig várja a 3-4 oldalas sportrovatot az újságban. Maga sem tudja, mióta előfizetője a lapnak. Kisebb-nagyobb szünetek persze voltak, de rájött, nem kerek az élet a Délmagyarország nélkül. Mindent szívesen elolvas belőle, bár ma már az interneten is keresgéli a híreket.

– Apám is szobafestő, mázoló volt, de én tanulni akartam, építőipari technikumba mentem. Később egy diákcsíny után otthagytam, beálltam a katonasághoz, majd kitanultam apám mesterségét. Nehéz munka volt, le is százalékoltak miatta – emlékezett vissza életére Sándor, akinek régi szenvedélye a pecázás.

A Fehérpart-Szilvás holtághoz gyakran autózik ki, de halat csak ritkán hoz haza, nem sok pikkelyest esznek. A rekordja egy 9 kilogramm 60 dekás hal, amit azon versenyek egyikén fogott, ahová gyakorta jártak a fiával.