Adó a digitális világban

Az Állami Számvevőszék szerint Magyarországnak foglalkoznia kell a digitális kereskedelem megadóztatásával. Több EU-tagállam már lépett, de egységes uniós szabályozásra lenne szükség.

A jelenlegi szabályok lehetőséget adnak a digitális szolgáltatást nyújtó multinacio­nális cégeknek arra, hogy a legkedvezőbb feltételeket kínáló országban adózzanak. Így szinte teljesen mentesülnek a társasági adó fizetése alól, a tényleges szolgáltatás helye szerinti állam jelentős bevételtől esik el.

Az ÁSZ elemzői vizsgálják a javaslatokat, illetve értékelik, hogy bevezetésük milyen hatással lenne a magyar ál­lamháztartásra. Kiemelték, adó­zási szempontból az okozza a problémát, hogy a jelenlegi szabályok a vállalkozások fi­­zikai jelenlétén alapulnak. A digitális szolgáltatások esetében ez nehezen határozható meg, ezt kihasználva az ilyen nemzetközi vállalatok ott adóznak, ahol ennek a feltételei a leg­­kedvezőbbek. Így a nyereségük arányában kevesebb adót fizetnek, mint a hagyományos gazdaság szereplői.

– Magyarország is érdekelt egy olyan új adónem beveze­tésében, amelynek révén a glo­­bális digitális szolgáltatást nyújtó vállalkozások adóelkerülési lehetőségei csökkennek – szögezi le az ÁSZ. Az ügyben az Európai Bizottság is fogalmazott meg javaslatokat. Ezek közül az első lehetőséget biztosítana a tagállamoknak arra, hogy megadóztassák a digitális szolgáltatások nyomán a területükön képződő nyereséget, még akkor is, ha a vállalkozás ott fizikailag nincs jelen. A má­­sodik javaslat egy újfajta, digitális szolgáltatási adó bevezetése olyan tevékenységekre, amelyek után jelenleg nem fi­­zetnek.

Számítások szerint az újfajta adó összesen évi 5 milliárd euró pluszadóbevételt jelentene az Európai Unió tagállamai számára.

A javaslat lényegében készen van, ám néhány uniós ország, illetve az Amerikai Egyesült Államok nem ért egyet vele.

Ugyanakkor egyes országok nemzeti hatáskörben már bevezették ugyanazt az adót, amit a bizottság kidolgozott. Ha az EU keretében nem születik döntés a speciális adóról, ám a bevezetés mellett döntő tagállamok egyéni tapasztalatai kedvezőek, akkor célszerű lehet Magyarországon is egy hasonló adó.