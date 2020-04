Adományokat vitt a makói polgármester az időseket ellátó intézményekbe

Csongrád megye továbbra is az ötödik legfertőzöttebb része az országnak. A megyében már csaknem negyven olyan cég van, amelyik valamilyen védőfelszerelést gyárt.

Közben már csaknem 40 Csongrád megyei védőeszközöket, maszkokat, fertőtlenítőszereket forgalmazó vagy gyártó vállalkozás került be a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adatbázisába. Mostantól azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését is várják, akik helyiségfertőtlenítéssel tudják segíteni a biztonságos munkakörnyezet kialakítását. Az adatbázis célja, hogy segítse a járvány idején is termelő, működő vállalkozásokat a munkához szükséges védőeszközök, fertőtlenítő anyagok beszerzésében – írta honlapján a Rádió88.

Felújítanak a járvány alatt

A hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központban a járványügyi korlátozások alatt elkezdték az épület karbantartását. A héten felújították a tánciskola parkettáját, az információs táblák modernebb, LED-izzós háttérvilágítást kaptak. Elkészültek a szakköri termekkel, befejezték az alagso­­ri szint, az öltözők felújítását, és kifestették az első emeleti ki­­­állítóteret.

A hódmezővásárhelyi és környéki állatmenhelyek továbbra is várják a támogatásokat, hi­­szen az elhúzódó korlátozó in­tézkedések nehezítik a szervezetek napi működését. Eközben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egyeztetett több állatvédelmi ernyőszervezet képviselőjével, hogy képet kaphassanak az ellátási helyzet alakulásáról.

Gyümölcsöt és Szájmaszkot is vitt a makói polgármester

Adományokat vitt az idősek át­meneti gondozóházába, illetve a Szivárvány Idősotthonba Ma­­kón a város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet Botlik Anita ön­­kormányzati képviselő társaságában. A dolgozók és a lakók a gondozóházban almát, csokoládét, gumikesztyűt, kézfertőtlenítőt és egyszer használatos szájmaszkokat kaptak, az idős­otthonba pedig almát, banánt, narancsot és 120 mosható szájmaszkot vittek.

Zárva vannak, de dolgoznak

A veszélyhelyzet kihirdetését követően március 16-tól zárva tart a bordányi Faluház és Könyvtár, nem fogadja látogatóit, olvasóit, nem dolgoznak a házban működő csoportok és közösségek sem. Az intézmény munkatársai azonban most is dolgoznak, részben a faluházban, részben pedig otthonról. Továbbra is kiemelt feladat a lakosság in­formálása – írták a település kö­­­zösségi oldalán.