Adományokkal segít a kábelgyár

Tisztítószert és kézfertőtlenítőt adományozott a kisteleki kábelgyár a városnak. A csomagokat már meg is kapta az egészségügyi és a gondozási központ, hamarosan pedig maszkok is érkeznek a településre.

A Prysmian MKM Kisteleki Ká­belgyár jelentős adománnyal járult hozzá a veszélyhelyzeti vé­­dekezéshez. Szerdán 300 liter fertőtlenítőt és 80 liter kézfertőtlenítő gélt adtak át az egészségügyi és a gondozási központnak. Az összekészített csomagokat Nagy Sándor polgármester vet­­­­te át Séllei Zsolttól, a kábelgyár vezetőjétől. Ezt követően Do­monics János alpolgármesterrel azonnal továbbították is a címzetteknek. Az egészségügyi központ részéről Kincses László orvos igazgató és Kovácsné Szabó Edit ápolási igazgató, a gondozási központtól pedig Piacsekné Erzsébet, a központ vezetője vette át az adományt.

Az igazgató elmondta, a felajánlás a balassagyarmati gyáregységgel közösen történt, a Prysmian cégcsoport hazai egységei ott szintén fertőtlenítőszerrel, maszkokkal járultak hozzá a védekezéshez, valamint egy lélegeztetőgép üzemeltetéséhez szükséges kompresszort is beszereztek. Séllei Zsolt azt is hozzátette, hogy Szegeden is keresik azt, hogyan tudnának a regionális egészségügyi ellátórendszernek ebben a helyzetben segítséget nyújtani. Hamarosan pedig 500 darab maszk is érkezik Kistelekre, azok a város intézményeiben segítik majd az ott dolgozók munkáját.