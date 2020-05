Aggódnak a makói Hajnal utca lakói

A makói Hajnal utca egy rövid szakaszán változtatni szeretnének a forgalmi renden az ott lakók: az úttest szűk, nehezen belátható, a forgalom viszont nagy. Egyszer már megpróbálták, de akkor beletört a bicskájuk – most legalább a vizsgálatra ígéretet kaptak.

– Egyszer már gyűjtöttünk aláírást. Szerettük volna elérni, hogy az utca legyen egyirányú – mondta a makói Hajnal utcában lakó ácsmester, Lukács Ferenc. Egy lakó kivételével mindenki alá is írta az ívet a Toldi és a Megyeház utca közti szakaszon, aztán a dologból nem lett semmi. – Beszéltünk a város által felkért szakértővel, Mózes Sándorral, akinek a legfőbb érve az volt, hogy ha a Kölcsey utca valamiért bedugul, ez jelenti az egérutat. Nem tehettünk mást, elfogadtuk, de azóta sem érezzük magunkat a saját utcánkban biztonságban – mondta Lukács.

A helyszínen járva erről több lakó igyekezett meggyőzni bennünket. Az úttest a mellé épített kerékpárút miatt tényleg nagyon szűk, két szemben jövő autó nemigen fér el egymás mellett. Az útszakasznak van egy nehezen belátható kanyarulata is, ráadásul akik a 43-as főútvonalról kanyarodnak erre, általában elég gyorsak. – Balesetek is előfordulnak – panaszolta egy itt lakó fiatalasszony, Mede Marianna. – A múltkor a fiam tolatott ki a kapun és nagy sebességgel belehajtott egy erre járó másik autó. A hatóság a fiamat hibáztatta, mondván, ő volt az, aki a forgalomba be akart kapcsolódni, az viszont senkit sem érdekelt, hogy a másik autó milyen gyorsan jött – tette hozzá.

Az utca lakói most azt szeretnék, ha már egyirányúsítani nem lehet, legalább lassítsák le előttük a közlekedést korlátozó táblával, fekvőrendőrrel vagy más módon. Szerintük egyébként is nőtt a forgalmi terhelés, mióta a felújított, ezért népszerűbbé vált piac megnyitott, hiszen annak hátsó bejárata a Hajnal utcára nyílik. – A járványveszély lezárulta után meg fogjuk vizsgálni a helyzetet – ígérte Hadik György, a város forgalomszabályozását szívügyének tekintő önkormányzati képviselő. – Nem valószínű, hogy nagyobb összeget tudunk áldozni rá, de el kell döntenünk, hogyan tovább – mondta.