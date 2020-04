Aggódnak a szomszédok

Attól tartanak a Püspök utcában élők, hogy házuk becsúszik az újonnan épülő nyolcemeletes ingatlan alá. Semmiről sem tájékoztatják őket, hetek óta nem is dolgoznak szomszédjukban.

Hetek óta áll a munka a Centrum-­gödörben, pedig még az alapozást sem végezték el a kivitelezők. A szomszédos épületben, a Püspök utca 12. alatt élők viszont aggódnak, ugyanis az építkezés során aláástak a házuknak, sőt a tűzfalat is megbontották, most is hiányzik belőle több tégla.

– Már évtizedekkel ezelőtt ko­­moly kutatásokat végeztek, hogy erre az ingoványos területre egyáltalán lehet-e többszintes há­­­zat felhúzni. Azóta senki sem foglalkozott a talaj állapotával – panaszolta lapunknak Marika.

Mint mondta, attól tartanak, hogy a házuk megroggyan, már most van, ahol a vakolat megmozdult. Attól félnek, hogy úgy járnak, mint azok, akiket a híradóban látott, hogy a háromemeletes ingatlan, amiben az otthonuk volt, becsúszott az újonnan épülő alá.

Szintén a társasházban élő Ju­­dit megjegyezte, januárban volt egy lakógyűlés, ahol az építtetők meg akarták nyugtatni őket arról, hogy nem lesznek nagy dolgok a szomszédban, és a forgalom miatt sem kell aggódniuk, mert mindenki biciklivel jár majd. A jelenlegi tervek viszont nem ezt mutatják. Judit szerint amit jelenleg látnak, és amit a szakemberek mondtak, az egyáltalán nincs összhangban.

László szerint elfogadhatat­lan, hogy pár méter marad a két épület között, így jártak néhány évvel ezelőtt a Harmónia Rezidenciával is, amelynek egyik erkélyéről be lehet látni az ő hálószobájuk 70-80 százalékát. – Ha megépül a másik ház is, akkor teljes egészében belátnak majd hozzánk. Akár egymás kezét is meg tudjuk majd fogni a szemközt lakókkal. A nap pedig sosem süt majd be hozzánk többet, sötétség lesz. Teljesen elcsúfítják a belvárost, egymás hegyén-hátán vannak az ingatlanok, zöldítés pedig se­­hol sincs – magyarázta elkeseredve a férfi.