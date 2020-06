Aggódtak a csatorna gyomirtózása miatt

Olvasónk jelezte: gyomirtóval kezelték Tápé felé a Szilléri-csatorna oldalait. Aggódott az élővilág miatt, az ATIVIZIG válaszolt kérdésünkre.

Szegedi olvasónktól kaptuk a jelzést: legyomirtózták a Szilléri csatorna mindkét partoldalát Tápé felé. Olvasónk azért kereste meg lapunkat, mert aggódott a gyomok irtására használt vegyszer miatt. Elmondta, hogy a csatornában élnek halak, a part menti erdős részen pedig előfordul a védett bánáti csiga is. Feltételezte, hogy a szer a vízbe is bekerül, és a part menti állatok is kapcsolatba kerülnek azzal. Olvasónk az iránt érdeklődött, nem ártalmas-e a szer az élővilágra, amit használtak?

A kérdéssel az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósághoz fordultunk.

Kozák Péter, az ATIVIZIG igazgatója arról tájékoztatta a Délmagyarországot: a Szillér-Baktó-Fertői-főcsatorna 2019-ben, a Modern Városok Program keretében korszerűsített első 500 méteres szakaszán, a csatorna mederrézsű felső részén és az újonnan elhelyezett mederburkolaton foltokban megtelepedett gyomok irtását végezték el április 21-én az ATIVIZIG munkatársai. A gyomirtózáshoz használt szerről megtudtuk, hogy a munka elvégzéshez engedélyezett gyomirtó totális hatású évelő és magról kelő gyomnövények ellen. A szer környezeti besorolása szerint a vízi szervezetekre nem veszélyes, méhekre nem jelölésköteles. Kimondottan csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek totális gyom- és cserjeirtására alkalmazható.

A gyomirtót nem a vízen, hanem a víztesttől távolabb elhelyezkedő rézsű felületeken, és ott is kimondottan foltokban alkalmazták a szakemberek. A permetezést szélcsendes időben, ideális körülmények között végezték el, hogy a szer csak oda kerüljön, ahová szánják. A munka elvégzése óta eltelt időszakban az igazgatóság munkatársai nem észleltek élővilágot érintő káros hatást.