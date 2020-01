Ahol a legjobb nyelvvizsgázni

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézete lett a 2019-es év vizsgahelye a jelentkezők magas számának és azok elégedettségének köszönhetően. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum ezt Arany Rigó díjjal ismerte el teljesítményüket.

A 2002-ben alapított Idegen­nyelvi Kommunikációs Intézet, amelyet a Szegedi Tudományegyetem korábbi nyelvi lektorátusainak összevonásával hoztak létre, ma már az egyetem központi szolgáltató egységeként tesz eleget az idegen nyelveket tanulni vágyók igényeinek. Az ott dolgozó nyelvtanárok nagy része vizsgáztat is.

– Elhivatottság kell ehhez, hiszen hétvégén is dolgozunk, akkor vannak az írásbelik. A vizsgáztató saját idejét, elkötelezettségét és tudását adja – magyarázta Varga Olga nyelvtanár és nyelvvizsga-koordinátor. Vetró Anita titkárságvezetőtől megtudtuk, vannak olyanok, akik direkt Szegedet választják vizsgahely­nek, sokan jönnek ide például Kecskemétről.

Az Arany Rigó díjat 2018-ban alapította az ELTE Origó Nyelvi Centrum, ezt a vizsgázók létszáma és elégedettsége alapján ítélik oda, akik kérdőíveken és a centrum honlapján mondhatják el véleményüket. Varga Olga elárulta, tavaly az évértékelő összejövetelükön tudták meg, hogy a majd’ 70 nyelvvizsgahely közül ők lettek a legjobbak, akkor vehették át az év vizsgahelyének járó Arany Rigó díjat. 24 tanáruk vizsgáztat, ám külső tagok is vannak, mindannyiuké ez a díj.

– Nagyon empatikusnak és türelmesnek kell lennie egy jó vizsgáztatónak, ám az a legfontosabb, hogy a vizsgázó ne érezze, hogy számon kérik. Az egész megmérettetés egy beszélgetés, néha kedélyes, sőt olyan is van, főként spanyolból, hogy nevetésbe torkollik – mesélte Varga Olga.

Tavaly 824 vizsgázó volt Szegeden. Szóbeli vizsgát 9 nyelvből – angolból, németből, spanyolból, oroszból, olaszból, franciából, eszperantó, román és szerb nyelvből tehetnek a megyeszékhelyen. Írásbelizni olyan nyelvből lehet, ami akkreditálva van az Origó rendszerben, ilyen például a japán, a kínai vagy akár a horvát is. Varga Olga hozzátette, valószínűleg az is hozzájárult népszerűségükhöz, hogy tanulási nehézségekkel küzdő vizsgázóknak is kínálnak lehetőséget, számukra speciális feltételeket biztosítanak.