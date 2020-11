Akár 50 ezer forint is lehet a büntetés a rendeletmódosítás szerint

A házak előtti közterület – járda, előkert, vízelvezető árkok – tisztán tartása eddig is a telektulajdonos, tulajdonosi közösség feladata volt. Szegeden hamarosan szankcionálhatják is, ha valaki nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletet tervezik módosítani.

A házak előtti közterületet a tulajdonosnak kell tisztán tartani – nem először írunk erről a témáról. Csodaszép előkerteket lehet találni a városban, de elhanyagolt, gazos, szemetes árkokat is. Az üres telkek, lakatlan házak előkertjei pedig hamar átalakulnak illegális sze­­métlerakóvá. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendeletet ha­marosan módosíthatják, ami után már büntethetnek is a ház előtti közterület állapota miatt. A közterület-felügyelet 20-tól 50 ezer forintig terjedő bírságot szabhat majd ki a tulajdonosra.

A rendelettervezet kimondja, hogy az ingatlantulajdonos vagy a társasház tulajdonosi közössége „közigazgatási bírsággal sújtható, amennyiben nem gon­­doskodik az ingatlant határoló járdaszakasz és az ingatlan közvetlen környezetének tisztán tartásáról” – beleértve a vízelvezető árkokat is, amelyeket betemetni, feltölteni szintén szabálysértés. Ide tartozik a rendszeres gyommentesítés és fűnyírás, a közterületen álló fák megfelelő kezelése is. Az üzletek, vendéglátóhelyek, más kereskedelmi egységek bérlői is felelnek majd az létesítmény előtti járdaszakasz állapotáért.

A módosítás egyik kezdeményezője Koromné Fenyvesi Rózsa, Alsóváros és Móraváros önkormányzati képviselője volt, aki már sok szemetet elvite­tett ezekből a városrészekből.

– Ahol azt látom, szemetes az előkert, becsöngetek a házba, szépen megkérem a la­­kókat, tegyék rendbe, és legtöbbször megteszik – számolt be az önkormányzati képviselő a tapasztalatairól. A lakatlan telkekkel van a legtöbb gond, mert azokhoz éjjelente hordják a szemetet, nagyon nehéz rajtakapni az illegális szemetelőket – a telektulajdonos pedig nincs a közelben. Ezért a lakosságot is arra kéri Koromné Fenyvesi Rózsa, jelezzék a hulladékgazdálkodásnál, a közterület-felügyeletnél, az önkormányzat zöld számán vagy akár nála, ha illegális lerakást tapasztalnak.