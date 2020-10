Akár már 8. végén jöhet a felsőfokú nyelvvizsga

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola, egyelőre úgy tűnik, nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segít most induló sorozatával a Délmagyarország: minden héten bemutatunk egy-egy intézményt. Elsőként a Madách iskolával ismerkedhetnek meg.

A Madách Imre Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola három elsős osztályt indít a következő tanévben: egy általános tantervű, angol orientáltat, illetve két két tannyelvűt. Az általános osztályban is már elsőtől kezdve tartanak a gyerekeknek angol­órát, először heti 2, majd a 3–4. osztályban 3, felső tagozaton pedig 4 órában. A két ta­­n­nyelvű osztályokban heti 5 óra angollal kezdenek, melyből egyet amerikai lektor tart, 3 készségtantárgyat pedig már az elsősök is angolul tanulnak.

– A hozzánk járó diákoknak az emelt számú idege­nnyelv-órák miatt több tanórájuk van, viszont ennek köszönhetően az angol nyelvi környezet az életük részévé válik – fogalmazott Pécskai Gabriella intézményvezető.

– A kicsiket játékos formában vezetjük be az angol nyelv ismeretébe, így észre sem veszik, hogy tanulnak. Az angol ünnepeket iskolai szinten megtartjuk, így a kultúrával is megismerkedhetnek. A két tannyelvű osztályokban nyolcadikra közép- vagy akár felsőfokú nyelvvizsgát is tehetnek. A végzősöknek az iskolában lehetőségük van a próbanyelvvizsgára, így tét nélküli tapasztalatot is szerezhetnek, mielőtt ebbe belevágnak – sorolta az igazgató.

Hozzátette: az angol nyelven folyó oktatásnak köszönhetően jelentős előnnyel indulnak azok, akik innen szeretnének két tannyelvű gimnáziumi osztályba felvételizni, de sikeresen iskolázzák be tanulóikat az általuk választott gimnáziumok speciális tagozataira is. A külföldről érkező gyerekek is megtalálják itt számításukat: Dél-Afrikától Japánig számos országból tanul itt diák. Ők ráadásul a mindennapokban is segítik osztálytársaik angolnyelv-tanulását, hiszen legtöbbjük nem beszél magyarul.

A délelőtti órarendbe il­lesztve és délutánonként az iskolában kézilabda-, kosárlabda-, atlétika- és labdarúgó-­foglalkozásokon, valamint tánc- és képzőművészeti szakkörökön lehet részt venni. A Grosics Akadémiával való együttműködésnek köszönhetően heti egy testnevelésórát a stadionban tartanak az első és második évfolyamos tanulóknak, az elsősök pedig ezenkívül korcsolyázni is járnak.

– Idén 32 fős osztályaink vannak, vagyis maximális létszámmal működnek. Hasonló érdeklődésre számítunk a mostani beiratkozáskor is – mondta Pécskai Gabriella, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmény honlapján már lehet regisztrálni a jövőre induló elsős osztályokba. Mindhárom osztályban tapasztalt, több évtizede a pályán lévő, elhivatott pedagógusok fognak tanítani.

– Reméljük, hogy január–februárban el tudjuk indítani a hagyományos „Ovi-Suli” programunkat is, amit a „Boldog iskolás leszek!” programsorozatunkban valósítunk meg. Aki ezeken részt vesz, jó eséllyel kerülhet be valamelyik osztályunkba – tette hozzá az igazgató.