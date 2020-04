Aki kórházba kerül a járvány miatt, annak házi kedvencére önkéntesek vigyáznak

Egyre több a hamis információ arról, hogy a kutyák terjesztik e a vírust vagy sem.

Az ország 13 pontján, többek között Szegeden is ingyen kapnak fertőtlenítő fürdést azok a kutyák, amelyek gazdái kórházba, karanténba kerülnek a járvány miatt. A szakszerű fürdetésre azért van szükség, mert egyre több a hamis információ arról, hogy a kutyák terjesztik e a vírust vagy sem. Ráadásul sokan klóros, alkoholos fertőtlenítővel mossák az állatok tappancsait sétáltatás után, ez roncsolja a kutyák lábait. Sőt, volt már arra is példa, hogy valaki a házi kedvencét fertőtlenítővel fújta le. Az állat a toxikus tünetei miatt majdnem elpusztult. A kutyamosó használata már csak azért is biztonságos, mert önkiszolgáló, tehát nem kell hozzá személyzet, a mosóban nincs emberi kontaktus, mondta Kühtreiber József, a Wash& Vau önkiszolgáló kutyamosó hálózat vezetője.

Az akcióban közel 200 rászoruló tulajdonos kutyája kap ingyenes fürdetést. A karitatív megmozdulás keretén belül, megpróbálják összekapcsolni a bajba jutott, beteg gazdákat és a segíteni vágyókat is, hiszen egyre több az olyan kutya, amelyeket nem tudnak levinni sétálni a fertőzött, vagy idős koruk miatt fokozottan veszélyeztetett tulajdonosaik. Az egyik segélyvonalon most azokat keresik, akik az ilyen kutyák ellátásában, sétáltatásában, szállításában, megőrzésében is tudnának önkéntes segítséget adni. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen és a +36212620044 telefonszámon lehet.