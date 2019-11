Aki tüzet szeretne oltani, annak 35 fekvőtámasz, most!

Legyél Te is tűzoltó! felszólítással keresi új munkatársait a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Elég sok mindennek kell megfelelni, de még mindig a tűzoltókat becsülik meg szinte a legtöbben.

Számtalan kutatás készült már arról, hogy melyik szakmák képviselőiben bíznak leginkább az emberek. A lista persze közvéleménykutató cégenként változó, egyvalami azonban közös bennük: a tűz­oltók mindenhol az élbolyban vannak, a legtöbb helyen pe­­dig ők vezetik a listát, ami persze nem véletlen. Ennek ellenére a katasztrófavédelmi igazgatóságoknak rendszeresen tartanak nyílt napokat, ahol bemutatják, mit csinálnak a tűzoltók. Aki pedig túljut a felvételin, az bele is vághat a kalandba. A felvételi azonban nem annyira könnyű, ami persze nem csoda.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon most beosztott tűzoltókat ke­resnek. Aki bejut, az majd a sze­­gedi és a csongrádi tűzoltóságon teljesíthet szolgálatot. Ehhez azonban sok mindenre van szükség.

Az alapvetés, hogy magyar állampolgárnak és büntetlen előéletűnek kell lenniük a jelentkezőknek, akiknek szükségük van még egy állandó belföldi lakóhelyre is. A fizikai állapotfelmérés pedig még csak ezután jön, és ezen buknak el a legtöbben.

Itt négy korcsoportba sorolják a jelentkezőket. Az első 29 éves korig tart, a második a 30–35 éveseké, utánuk a 36–40 évesek, végül pedig a 41–49 évesek következnek.

Aki még nincs, vagy éppen most 29 éves, annak fél perc alatt kell lenyomnia 35 fekvőtámaszt, ha férfi. A lányoknál elég 20 is. A fekvőtámaszokon kívül kell még csinálni felüléseket és fekvenyomást is, és az sem árt, ha az ember minél gyorsabban le tud futni kétezer métert.

Aki pedig ezeken is sikeresen túl van, és érettségije is van, arra még vár egy öt hónapos képzés, ami magában foglalja a rendvédelmi alapozó modul elsajátítását is.

A katasztrófavédelemnél ki­­emelték, hogy ebben a szakmában is fontos az életpályamodell, ami szerintük biztosítja a kiszámítható előmeneteli rendszert. Ennek érdekében folyamatos to­­vábbképzési lehetőségek biztosítják a beosztási, rendfokozati előrejutás lehetőségét – írták.