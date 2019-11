Akkor nyugodtak, ha tehetnek a közbiztonságért

Komoly mérföldkőhöz érkeztek a polgárőrök: negyedszázada alapították meg az egyesületüket.

Az országos polgárőrmozgalmat a rendszerváltás utáni lazuló közbiztonság hívta életre 1991-ben, Szentesen is megindult a szervezkedés, hogyan segíthetnék a bűnmegelőzést. Végül 1994 novemberében alapították meg egyesületüket tizenkét fővel. Nehézkes volt az indulás, egy nyolc négyzetméteres irodában kezdtek dolgozni, miközben a saját biciklijükkel, autójukkal járták a környéket. – A nulláról indultunk, semmink sem volt, a ruhát is magunknak vettük – emlékezett vissza az egyik egykori alapító, Gránicz Pál. – Aztán ’96-ban lett jobb a helyzet, együttműködést kötöttünk az önkormányzattal és kaptunk egy Škodát, amit később egy Lada 1200-esre cseréltünk le – mesélte Gilinger István elnök.

A helyzet mára sokat javult: két személygépkocsijuk mellett egy terepjárójuk is van, sőt, idén még egy kisbusz is kerül a polgárőrökhöz. A belügyminisztérium és az önkormányzat is támogatja őket, de a képviselői keretekből is kapnak kiegészítést. Jelenleg negyvenkét tagjuk van Magyartéssel és Nagytőkével együtt, a városban harminc polgárőrre számíthatnak. A Szentes környéki tanyavilággal együtt nyolcszáztizenhárom négyzetkilométerért felelnek, több mint ezer tanyát szoktak felkeresni. Az egyesületben három hölgy is van: – Nekünk talán egy kicsit többet is kell bizonyítani a férfiak között. A polgárőrséghez kell egy kis „megszállottság”, elhivatottság – magyarázza Paksi Anikó, az egyesület elnökhelyettese. – Szeretem látni, hogy rend van ott, ahol élek – tette hozzá Gilinger István.