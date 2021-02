Alakul a csengelei költségvetés

A tavalyihoz hasonló, mintegy 400 millió forintos lesz az idei csengelei költségvetés. Az intézmények fenntartására a 2020-as összegekkel számolnak – tudtuk meg Tóth Tibor polgármestertől. Kalkulálnak idén a kieső iparűzési adó állami kompenzációjával is.

– Úgy számolunk, hogy a költségvetési főösszeg a tavalyihoz hasonló lesz, vagyis csaknem 400 millió forint – közölte Tóth Tibor, Csengele polgármestere. Hozzáfűzte, pontos összeget azért nem tudnak mondani, mert a 4. negyedév adatai még nem véglegesek, nem tudják, mennyi pénzmaradvánnyal számolhatnak.

Fenntartás

– Intézményeink fenntartására a 2020-as összegeket szánjuk, mert mindent legalább azon a szinten akarunk működtetni, nem szeretnénk színvonalcsökkenést. Azt tudjuk, hogy az idei gépjárműadónk is a központi költségvetésbe folyik be, viszont a január 14-én életbe lépett kormányrendelet alapján számítunk az iparűzési adó automatikus és teljes összegű kompenzációjára, kiegészítésére. Az elmúlt esztendőben 75-80 millió került a „pénztárcánkba” ebből a forrásból, de ez képlékeny, mindig változik – mondta a faluvezető.

Takarékoskodás

A tavalyi év a koronavírus-járvány miatt nehéz, gazdasá­­gi válsággal terhelt volt, és eb­­ben az évben is jelentősen befolyásolhatja a bevételeket a Covid–19, vagyis elképzelhető, hogy szükség lehet helyi szinten is megszorításokra.

– Önkormányzatunk eddig is nagyon takarékosan gazdál­kodott, így sikerült tavaly az utolsó fillérig kifizetnünk tartozásainkat.

Ezt szeretnénk idén is tartani, akár csökkenő bevételek mellett is, mert nem akarunk újra adósságot venni a nyakunkba. Viszont a rászorulókról továbbra is gondoskodunk – fejtette ki a polgármester.

A vírusos időszakban, a rendkívüli jogrend ideje alatt nem lehet testületi üléseket tartani, ezt szigorúan betartják a mintegy 2000-es lélekszámú településen is, de Tóth Tibor – bár egyszemélyi döntést hoz – mindig egyeztet képviselőtársaival.

– Legutóbb járműeladásról tárgyaltunk, online vagy telefonon mindent megbeszélünk. Ez így zajlik a büdzsénél is, mert tiszteletben tartom és kikérem a véleményüket, hogy ebben az időszakban is képviselhessék az őket megválasztókat. Jól haladunk, a február 15-i határidőig beterjesztjük a költségvetési tervezetet, amit március 1-ig fogadhatok, pontosabban fogadhatunk el, mert végül is közös döntés születik – közölte a polgármester.

Pluszkiadások

– A tornacsarnok építése 572 millió forintos állami beruházásból valósul meg, de községünknek is vannak kiadásai, amit nem panaszként említek, mert fantasztikus, hogy a sportlétesítmény végre megépül.

A gázközmű áthelyezésén már túl vagyunk, viszont biztosíta­­ni kell háromszor 100 amperes áramot a csarnoknak, ez a költség, megoldástól függően, 3-tól 25 millió forintig terjedhet majd – kalkulált Tóth Tibor.