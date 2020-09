Alaptalanul jelentették fel a makói állatvédőt – Fotók

Kóbor kutyáknak ad ideiglenes otthont a makói Mészáros Rozália, néhányat pedig végleg befogadott – ezek nem kellettek senkinek. Havonta bő százezret költ védenceire, segítséget soha nem kapott senkitől – most viszont névtelen feljelentést tettek ellene.

– 12 kutyát tart rossz körülmények között, az állatok alultápláltak – ez volt a lényege annak a feljelentésnek, amit a makói Platán utcában lakó állatbarát, Mészáros Rozália ellen tett egy ismeretlen. Mészáros Rozáliáról korábban már írtunk: mivel a városban bő másfél évtizede megszűnt az állatmenhely, a gyepmesteri telepen pedig rendszerint telt ház van, a he­­lyi állatvédő egyesület a hozzájuk került állatokat ideiglenes befogadóknál helyezi el addig, amíg nem találnak nekik új gazdát, s ezek egyike ő. Egyébként szinte mindenki ismeri a városban, a piacon ugyanis rendszeresen kint van, fehérneműket és hasonló holmikat árusít.

Nem kellettek senkinek

– Ezek a kutyák nekem olyanok, mintha a gyerekeim lennének – mutat körbe a tágas udvaron, amikor hívó szavára előjönnek az állatok. Persze van saját gyereke, sőt immár egy gyönyörű kisunokája is. Mint meséli, az ideiglenesen befogadott ebek közül ezek nála maradtak. Vagy eleve nem kellettek senkinek – mert vak, ízületi beteg vagy félénk –, vagy a reménybeli gazdi rövid idő után visszahozta őket. Mellettük persze időről időre van egy-két átmeneti otthonra itt lelt, gazdára váró jószág, de 12 sosem volt.

– A legtöbben akkor voltak, amikor idekerült egy vemhes kutya, aki aztán itt fialt le. És amíg nem lettek a kölykök elég nagyok az örökbefogadáshoz, addig csakugyan itt voltak – meséli.

Havi százezer

Az már az első pillantásra látszik, hogy a kutyák nem alultápláltak, sőt: némelyikük egy kicsit kövér is. – Száraz tápot és csirke far-hátat esznek a leggyakrabban – mutatja a hűtő mélyén, meg a zsákokban lapuló finomságokat, amik persze élénk farkcsóválást váltanak ki a négylábúakból. Kapnak is belőle nyomban.

– Havonta körülbelül százezret költök a kutyák élelmezésére. Nagyjából amit a piacolással keresek, az erre megy el – számol, és azt is hangsúlyozza: minden kutyának van chipje és mint az állatorvosi kiskönyvek tanúsítják, megkapták a kötelező védőoltásokat is. – Fogalmam sincs, mi baja van velük annak, aki a feljelentést megtette. Ugatni is csak akkor szoktak, ha jön a postás vagy az újságkihordó. Este csendesek, bent alszanak – teszi hozzá.

A feljelentés újdonság

Az illető a feljelentést úgy írta alá, hogy „egy Platán utcai polgár”. A hatóság emberei ennek nyomán a napokban voltak Mészároséknál, szétnéztek, de miután mindent rendben találtak, elnézést kértek és tá­voztak.

– Az, hogy 15 év alatt senkitől semmilyen segítséget nem kaptam ehhez a munkához, már megszoktam. De hogy valaki feljelent, az újdonság – mondta alig leplezett elkeseredettséggel. – Ha valakinek gondja van velünk, miért nem jön be és kérdez rá személyesen? A kapunk mindig nyitva van – teszi hozzá.