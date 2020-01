Algyő is csatlakozott a nehéz körülmények között élő nők megsegítéséért indított kampányhoz

Az országos program január 31-ig tart, eddig várják Algyőn is a nem luxustáskákat.

A táska állapotára is ügyelni kell, hogy használható legyen, tehát a cipzár és az akasztó se legyen leszakadva.

A segítőktől azt kérik, csakis új és bontatlan termékeket tegyenek a táskába. Emellett érdemes leragasztani a flakonok tetejét is, hiszen sokszor lesznek mozgatva a táskák a szállítás során, így viszont nem ömlik majd ki például a sampon.

A szervezet folyamatosan várja a táskákat, illetve az ő gyűjtésüket a könyvtár is támogatja. Minden hétköznap 9 és 12, illetve 13 és 18 óra között várják a felajánlásokat.

Csongrád megyében egyre több civil szervezet, intézmény kapcsolódik be a nehéz körülmények között élő nők megsegítéséért indított kampányba. Idén Algyő is csatlakozott a Nem luxustáska nevű programhoz az Algyői Nőegylet kezdeményezésére.