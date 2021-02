Algyői jégen gyakorolnak a vásárhelyi görkorisok is

Az egyéni sportágak legelszántabb versenyzői is sokat profitálhatnak abból, ha időről időre partnert kapnak maguk mellé. Mint például az All U Need SE görkorcsolyásai a jégtáncos edzéseken.

A különféle mozgástípusok erősítik a sportolókat, a tánc például segíti a mozgáskoordinációt, a jeges technikával a gyorsasági görkorcsolyások is eredményesebbek – mondta kérdésünkre Pup Olivér, az All U Need Sportegyesület vezetője. A szervezet tagjai kezdetben az alapozó jégiskolában tanulnak, majd kipróbálnak valamennyi szakágat mire megmutatkoznak eredményeik és tehetségük. Az algyői jégpályán külön csoportokban, de egyszerre gyakorolnak a görkorcsolyások, a jégtáncosok, a műkorcsolyások és a jégkorongosok. Mindannyian kipróbálnak minden technikát. Görkorcsolyások a jégen Tavaly nyáron rendezték meg a hódtói pályán az I. Vásárhelyi Kupát, ahol közel hatvan görkorcsolyás nevezett be többféle kategóriában a rövid és hosszú távú, amatőr és profi gyorsasági körökre. Sőt, a fiatalok mellett szülők is pályára léptek. A versenyzők java a téli edzéseket sem hagyja ki, a nyári időszakhoz képest jóval zordabb körülmények, a hideg, korai vagy késői időpontok ellenére sem. Tóth Viven és Juhász Ádám éppen táncmozdulatokat gyakoroltak, de mindketten eredményes junior gyorsasági görkorcsolyázók. A páros fiú tagja szerint az egyensúlyérzék fejlesztéséhez tökéletes a jeges technika. Szeret párban dolgozni, mert közben figyelniük kell egymásra. Vivien gyerekkora óta jégtánccal és görkorcsolyával is foglalkozik. Utóbbit jobban szereti, de szívesen jön a téli edzésekre, mert megtanulnak együttműködni és azt is, hogy megbízzanak a másikban. A kerék és a penge íve – Aki nem tanulja meg szépen, technikásan ellökni magát a jégen, vagy gyorsan mozogni, az nem lesz technikás gyorsasági görkorcsolyás – magyarázta Pup Olivér arról, szerinte miért szükséges a műfajok közötti átjárás. A görkorcsolyásoknak meg kell tanulniuk mondjuk balra és előre koszorúzni, illetve lendületesen lökni magukat, de kerékkel lehetetlen a pengéhez hasonló ívet bejárni. A jeges technikákat viszik át a pályára versenyzőink. A egyesület vezetője szerint ösztönzik egymást az eltérő tudásúak, a profibbak motiválják a kezdőket. – Valamennyi edzőnk azt a szellemiséget képviseli, amiben ők maguk is nevelkedtek: a kitartás, az együttműködés, az elfogadás példáját visszük tovább – mondta. Pályán a szülők A pályán gyakorló szülők egyike, Bán Róbert nyerte meg kategóriájában a nyári vásárhelyi kupát a görkorisok között. Ő is fiától kapott kedvet a műfajhoz, és szívesen jön a téli, jeges edzésekre is. Munka utáni kikapcsolódásként éli meg az alkalmakat. – Eleinte nagyon nehéz, de gyakorlással rá lehet érezni az ízére – magyarázta az édesapa, majd hozzátette: a technika körülbelül ugyanaz jég- és görkorival, de érzi, hogyan hatnak egymásra a különböző technikai fogások.