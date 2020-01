Alkotnak, énekelnek és táncolnak is az Aranysziget otthon lakói

Százhúsznál is több értelmi sérült él az Aranysziget Otthon Kisréti Otthonában, felük súlyos, másik felük közép- vagy enyhén súlyos fogyatékos. Bár az életük java része az otthon falai között zajlik, mégis meglepően színes: számtalan műhelyben dolgoznak, alkotnak, de azon sem kell meglepődnünk, ha valaki remek színjátszó vagy virtuóz gitáros köztük.

Az értelmi sérültek otthona és lakóotthona meghatározott menetrend szerint él, délelőtt a munkáé a főszerep, délután szabadidős foglakozások várnak a lakókra. Az intézményben változatos foglalkozásokon fejlesztik az ott élőket, a Kisrétben működik textilműhely, üvegfestő- és ajándékkészítő műhely, batikolóműhely és kreatív műhely, az ott készült alkotásokból rendszeresen rendeznek kiállításokat is. A délután a szabadidős foglakozásoké, ezek a kötött délelőtti programokkal szemben szabadon választhatóak: néptánc és népdalkör, színjátszás, filmvetítés, kutyaterápia és lovaglás is szerepel a választható programok között. Vannak, akik dolgoznak is, legtöbben az Aranysziget Otthonban segítenek be a ház körüli munkákba.

