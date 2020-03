Alkotói díjat kapott Zákányszék Pista bácsija a ZakaHom-e-tól

Szabó István vehette át elsőként a ZakaHom-e Egyesület alkotói díját. A 83 éves pedagógus két évtizeden keresztül volt aktív részese a zákányszéki színjátszásnak, emellett tanyai mozivetítéseket és ismeretterjesztő előadásokat is szervezett a művelődési ház vezetőjeként.

– A közösség úgy döntött, hogy évente maximum egy, az egyesület értékrendje szerint kiemelkedő, példamutató tevékenységet végző személy részére ítéljük oda az alkotói díjat – mondta el Börcsök Zoltán egyesületi elnök. Az üvegtrófeát első alkalommal Szabó István vehette át, aki a zákányszéki színjátszás történetének egyik fő alakja.

– Pista bácsi az 1960-as, 70-es években játszott és rendezett a színkörben, kapott már díszpolgári címet, és a Magyar Kultúra Lovagjává is megválasztották 2003-ban – sorolta érdemeit Börcsök Zoltán.

Szabó István általános iskolásként került közel a színjátszáshoz. Nyolcadikosként az ő vezetésével adták elő az iskolában Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak című darabot. Középiskolában is részt vett egy iskolai színdarabban, főiskolai évei alatt azonban ez a dolog ab­­bamaradt.

– Kissoron dolgoztam ma­­te­­matika–kémia szakos ta­nárként, amikor 1958-ban Zá­kányszékre hívtak játszani a Mézeskalács című daljátékba. Két évvel később már itt is ta­nítottam, innentől vállaltam aktív szerepet a színkörben is – mesélte lapunknak. Közben elvégzett egy színjátszó rendezői tanfolyamot is, onnantól kezdve a szereplők kiválasztása és a kellékek beszerzése is az ő feladata volt.

– Nagyjából tíz háromfelvonásos darabban működtem közre, amiket a kultúrotthonban és a környező községekben adtunk elő – beszélt csaknem 20 éves színjátszói munkásságáról Szabó István. Emellett 1966-tól tíz éven keresztül a művelődési házat is vezette, és a községi mozi működtetése is az ő nevéhez fűződött.

– Beültem a Zaporozsecem­­be, és vittem a vetítőgépet a tanyákra is, hogy az ott élők is megnézhessék a filmeket. Volt, ahol aggregátorral tudtuk csak működtetni, mert még áram se volt bevezetve – idézte fel ezeket az éveket az alkotói díjas nyugdíjas tanár, akinek a nevéhez fűződik a Zákányszéki Parasztkórus megalapítása is, illetve a telente megrendezett tanyasi ismeretterjesztő elő­adás-sorozat.

Szabó István egyébként most sem tétlenkedik: gondozza azokat a fényképeket és filmfelvételeket, amelyek Zákányszék történetének fontos dokumentumai. És bár a színház évtizedekig meghatározó volt az életében, sosem bánta, hogy nem ezt választotta szakmájának. Az megmaradt örök hobbinak.