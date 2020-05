Állatfelismerésből is vizsgáztak a diákok – Fotók

Huszonhét erdésztanuló adott számot gyakorlati tudásáról a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium csemetekertjében szerdán. A vizsga a koronavírus miatti szabályozások ellenére gördülékenyen zajlott.

– Nem volt kérdés, hogy megtartjuk a vizsgát. Természetesen minden a járványügyi utasításoknak megfelelően zajlik, a diákok és a vizsgáztatók is maszkot viselnek, és tartják a másfél méteres távolságot – magyarázta Máhig József igazgató.

Török Milán épp vadgazdálkodásból felelt, egy dám bika trófeáját kellett bírálnia.

– Bevallom, nem azt a tételt húztam, amivel a legjobban szimpatizáltam. Feszült voltam, ám a sok felkészülés megérte, szerintem jól sikerült – mondta Milán. Hozzátette, a vizsga a koronavírus miatt bevezetett szabályozások ellenére gördülékenyen zajlott.

A vizsgán olyan tételeket ka­pott a 27 tanuló, amelyek egy kerületvezető erdész napi munkájának részei. Volt növény- és állatfelismerés, de károsítókkal, fakitermeléssel kapcsolatos kérdéseket is kaptak, motorfűrész-kezelési tudásukról is számot kellett adniuk a trófeabírálat mellett – sorolta Svéda Gergely szakmai igazgatóhelyettes.

Mózes Sándor Máté az OSZTV elődöntőjében szépen szerepelt, így nemcsak a legnevesebb er­dészverseny döntőjébe jutott be, hanem a vizsga írásbeli része alól is mentesült. A diáknak a szakmai rész is flottul ment, bár elárulta, ő is izgult.

Amennyiben a jövő hétfői írásbeli is sikerül nekik, a tanulók erdészeti és vadgazdálkodási technikus OKJ-s képesítést szereznek.