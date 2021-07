Állatsimogatóval hoznák az emberekhez közelebb a természetet

Állatsimogatót hozna létre a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány. A szervezet önkéntesei a helyiek igényeit is felmérték a kérdésben, de elsősorban olyan állatokban gondolkodnak, amelyek nem zavarják a környék lakóit.

– Szeretnénk a gyermekeik kedvében járni, és egy állatsimogatót létrehozni. A szentesi szülők véleményét is kikértük abban, hogy miket szeretnének látni a mentőközpont állatsimogatójában. Elég változatosak voltak az igények, említettek őzikét, nyuszit és tengerimalacot is, de török tyúkot és kakast, pávát, birkát, pulykát, kecskét és lovat is – beszélt a részletekről Nagy Tímea, a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány vezetője.

Hozzátette, elsősorban nem zajongó állatokban gondol­kodnak, így például páva biztosan nem lesz majd az állat­simogatóban, ám alpaka valószínűleg igen.

– Közel öt éve vagyunk itt, a belvárosban, és még soha semmi gond nem adódott a lakókkal, hiszen nekik is tetszik a hely, a madarak és az állatok. De panelházak közé csak olyan állatokat lehet betenni, melyek nem zavarják a lakók nyugalmát. Ezért nyuszikat, tyúkokat, kacsákat kívánunk bemutatni, de törpekecskét és törpebirkát is szeretnénk tartani, és a nálunk lábadozó őzzel is lehetne barátkozni. A nagy álmom, hogy legyen egy terápiás céllal is használható alpakánk, erre a célra az egyik támogatónk indított egy gyűjtést – mondta Nagy Tímea.

A mentőközpont vezetője kiemelte, az állatok ellátása, takarmányozása nem jelent majd gondot, faanyagra, palára és hálóra azonban még szükségük lenne az állatok helyének elkészítéséhez.

– Várjuk asztalosok, ácsok és lelkes apukák jelentkezését, együtt valami értékeset hozhatunk létre a közösségnek

– összegzett Nagy Tímea. Az állatsimogató még idén megnyithatja kapuit, ha elkészülnek az állatok bokszai.