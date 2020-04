Állják a tébét a fizetetlen szabadság mellé

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a Falusi csok és a Babaváró hitel alapvető feltétele, hogy a házas- vagy élettársak közül legalább az egyik rendelkezzen a minimális idejű társadalombiztosítási jogviszonnyal.

– Ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, szünetel a társadalombiztosítási jogviszonya is, ezért ha más címen nem jogosult tébére, a szabadság első napjától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ennek összege havonta 7710, naponta 257 forint – figyelmeztetett minap honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Azóta kiderült, megkönnyebbülhetnek azok, akiket a munkáltatójuk fizetés nélküli szabadságra küldött a járvány miatti nehéz gazdasági helyzet idejére. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ugyanis a múlt héten bejelentette, esetükben nem szűnik meg azonnal a tébé-jogviszony.

Ez azért is segítség, mert családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a Falusi csok és a Babaváró hitel alapvető feltétele, hogy a házas- vagy élettársak közül legalább az egyik rendelkezzen a minimálisan meghatározott idejű társadalombiztosítási jogviszonnyal. Kicsit árnyalja a képet, hogy a Babaváró hitelt csak házastársak, a falusi csokot viszont egyedülállók is igényelhetik.

A bejelentés, miszerint a fizetés nélküli szabadság nem szünteti meg a tb-jogviszonyt, két szempontból is jó hír, egyrészt nem zavar be a csok vagy más hitelfelvételi jogosultságba. Másrészt nem kell a munkavállalónak a fizetés nélküli szabadság első napjától egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie.

A kevesebb mint 8 ezer forint nem óriási összeg, ám annak, aki éppen jövedelem nélkül van, ez is gondot okozhat. Nem beszélve arról, hogy megmenekül az ügyintézéstől is, ami szintén segítség, személyesen ugyanis ez nehéz, és járványügyi vészhelyzetben nem is ajánlott.

Fontos, hogy a fizetés nélküli szabadság kizárólag a munkavállaló kérelmére, illetve közös megegyezéssel rendelhető el. Ám egy „sarokba szorított” dolgozó, ha a fizetés nélküli szabadság vagy az elbocsájtás közül kell választania, általában az előbbi mellett dönt.