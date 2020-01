Almanach a prédikátorokról, lelkipásztorokról

A helyszínen megvásárolható, Hódmezővásárhelyi református prédikátorok és lelkipásztorok almanachja 1569-től a legújabb időkig című könyvet beszélgetés formájában mutatta be Hegyi Ádám egyetemi adjunktus az SZTE-ről és a szerző, Presztóczki Zoltán vásárhelyi levéltáros.

A Bethlen Gábor Református Gimnázium könyvtárában tegnap könyvbemutatót tartottak: a vásárhelyi református prédikátorokról és lelkészekről szóló kötetet ismertették a szép számú érdeklődővel. A vendégeket a gimnázium igazgatója, Hódiné Földesi Sára és Varsányi Attila, a megyei levéltár igazgató-helyettese köszöntötte. Utóbbi a kiadványt is méltatta, megemlítve, hogy a Dél-Alföldi Évszázadok című levéltári sorozat 33. darabjaként jelent meg.