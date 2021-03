Amatőr csillagászati kör alakult Szegeden

Barna Barnabás a szegedi egyetemen végezte tanulmányait, másfélévig Prágában dolgozott, fő kutatási területe pedig a szupernóvák. Hazatérve Szegedre az év elején amatőr csillagászati kört szervezett.

A csillagászatról általában romantikus elképzeléseink vannak: egy távcsövön át állandóan az égboltot kémlelik, s újabb felfedezésre váró bolygók és csillagok után kutatnak. Ez nem egészen fedi a valóságot, hiszen a csillagászok fizikával foglalkoznak, számításokat végeznek, s a megfigyelésekből származó adatokat elemzik.

Barna Barnabás, szegedi csillagász azonban a munkájának nemcsak ezt a részét tartja fontosnak, hanem az ismeretterjesztést és a közösségépítést is. Éppen ezért nemrégiben az ő vezetésével

alakult meg a hivatalos Magyar Csillagászati Egyesület Szegedi Csoportja, amelynek bárki tagja lehet,

aki kicsit is érdeklődik az univerzum rejtélyei és szépsége iránt.

Gyerekkori álomól hivatás

– Már gyerekkoromban is csillagász akartam lenni, de ez csak egyetemista koromban vált igazán komoly elhatározássá. 2009-ben vettek fel fizika szakra, s onnan lehetett csillagász mesterképzésre jelentkezni. Velem együtt abban az évben egy háromfős évfolyam indult, de egyébként sem volt jellemző, hogy sokan választották volna a csillagászatot – mesél a kezdetekről Barnabás, aki doktori disszertációját a szupernóvákból írta, s közel egy évtizede foglalkozik velük, a téma pedig szinte kimeríthetetlen, hiszen a felrobbanó csillagok élethossza jelentősen túlmutat az emberén. Barnabás prágai munkája is ehhez kapcsolódott, szimulációkon keresztül modellezték, mi történik a csillaggal a robbanás után.

A csillagász annyit elárult, hogy személyes okok miatt tért vissza Szegedre, de az együttműködés ezután is folytatódik a cseh kutatókkal.

Itthon sem tétlenkedik

Barnabás a kutatáson kívül szereti az ismeretterjesztést is, egy szegedi amatőr csillagász kör alapítása pedig már régóta érő gondolat volt.

– Szegeden korábban már korábban is volt csillagász kör, ezért régóta szerettük volna ennek a hagyományát feléleszteni – s ez most sikerült is, a hivatalos Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) berkein belül létrehozták a szegedi csoport, melynek Barnabás a vezetője.

– Jelenleg 32 tagunk van, de szeretnénk bővíteni a létszámot. Bárki jelentkezhet, aki kicsit is érdeklődik a csillagászat iránt – teszi hozzá a csillagász.

Közösségépítés

S bár a járvány miatt jelenleg kicsi a mozgásterük, de tervekből nincs hiány. Ha feloldják a korlátozásokat,

lesznek közös éjszakai megfigyelések, távcsöves bemutatók, előadások, asztrofotós kurzus, s járdacsillagászat is.

Ez utóbbi annyit jelent, hogy Barnabásék egy forgalmas utcán kitesznek a távcsövet, s minden arra járót arra buzdítanak, hogy nézzenek bele.

– Ezeknek az utcai bemutatóknak általában nagyon jó közösségteremtő ereje van, amikor már sor alakul ki a távcsőnél, mert érdekli őket, hogyan néz ki például a szaturnusz gyűrűje. A közös érdeklődés összehozza az embereket és ennek nagyon jó a részese lenni.

A MCSE – szegedi csoporthoz való csatlakozásnak egyébként nincs feltétele, és tagdíj sincs. Az érdeklődők ezen a címen jelentkezhetnek: [email protected]. A hivatalos facebook-csoportjuk pedig ide kattintva érhető el.