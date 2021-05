Amikor a tehetség szorgalommal párosul

Taroltak a szegediek az idei Szép magyar beszéd versenyen. Az idén 55. alkalommal megrendezett versenyen Puskás Patrik Kazinczy-érmes lett, és díjat szerzett az Édes anyanyelvünk verseny országos döntőjében is. Némethné Balázs Katalin tanárnő rendkívül büszke tanítványa teljesítményére.

– Sokat kell hangosan olvasni, és alaposan megfigyelni a szöveget. Egy idő után ráérez az ember, az is segítség számomra, hogy szabadidőmben sokat olvasok – mondta lapunknak Puskás Patrik, a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium tanulója. Hozzátette, idén a felkészülésben nehézséget okozott, hogy ritkán tudták az olvasást úgy gyakorolni, hogy a tanárnő élőszóban is hallja őket.

Nagy fegyvertény

Magyarországon idén 55. alkalommal rendezték meg a Kazinczy-versenyt (Szép ma­­gyar beszéd versenyt). Az is­kolai és a megyei fordulókat követően a döntőben magyarországi és határon túli diákok szerepeltek, most is két kategóriában zajlott a verseny. A gimnáziumok, technikumok és a szakképző iskolák legjobb 10 versenyzője kapta meg a Kazinczy-érmet.

– Az online döntőben először egy szabadon választott szöveget kellett videó formátumban elküldeni, majd egy másik napon, az előre egyeztetett időpontban megtartott digitális megnyitót követően mindenki megkapta a kötelező szöveget. Ennek olvasása után a róla készített kisfilmet 1 órán belül kellett beküldeni. Amikor néztem a videón az eredményhirdetést, egy kicsit „be­­lepörgettem”, gyorsítottam a film se­­bességét, türelmetlenül vártam, hogy milyen eredményt értem el. Amikor meghallottam, hogy ér­­mes lettem, felálltam az asztaltól, és elégedetten bedőltem az ágyba: ezt is megcsináltam.

Irodalmi szárnypróbálgatások

– Nyolcadikos koromban kezdődött, azóta is gyakran írok verseket. Valószínűleg nem le­­szek olyan híres, mint Arany János vagy Radnóti Miklós, de szeretnék még ebben az irodalomban elhalványuló században is alkotni. A magyar írók közül Grecsó Krisztián műveit nagyon szeretem, közel áll hozzám a nyelvezete, ráadásul ő is szegvári, akárcsak én. A terv az, hogy az érettségi után elvégzem a technikusi képzést, majd az egyetemen az informatikát. Ez olyan szakma, amelyben ha elég jó vagyok, a minőségi fizetés mellé talán több szabadidő is társul. Remélem, hogy lesz lehetőségem akár a médiában elhelyezkedni és akár „költői pályámat” is hobbi szinten űzni – fogalmazott Puskás Patrik.

Titokzatos anyanyelvünk

– Patrikra már kilencedikes ko­­rában felfigyeltem. Jó alapokkal érkezett az általános iskolából, érdeklődő, nyitott gyerek volt, olvasott, zenélt, verseket írt. A Kazinczy-versenyre ebben az évben érett meg igazán: kialakult a kellemes hangszíne, biztosabban olvas, mint korábban, és érti is, amit olvas. Tanítványom tehetsége, szorgalma, kitartása, a közösen elvégzett munka, a tapasztalat és az ügy szeretete volt a siker titka. Ha tudatosul bennünk, hogy a magyar nyelv mekkora érték, mennyire különleges, mennyi titokzatosság, kifejezőerő rejlik benne, természetesnek vehetjük, hogy foglalkozunk vele, és olyan versenyeket, vetélkedőket szervezünk gyerekeknek, ahol anyanyelvüket nemcsak szépen, de okosan is kell használni – hangsúlyozta Némethné Balázs Katalin tanár.