Nyomravezetői díj – még mindig 200 ezret ér a kriptatolvaj

Visszavonták viszont a nyomravezetői díjat egy bankrablási ügyben. Erről csak annyit tudni, hogy egy férfi ment be az egyik szegedi pénzintézetbe 2009. február 6-án a déli órákban. Az eladótól pénzt követelt, majd miután azt megkapta, elmenekült. Érte 500 ezer forintot fizettek volna. Ez az ügy elévülhetett, mert arról nem jött hír, hogy elkapták volna a rablót.

50 ezer forinttal többet, 250 ezret fizetnek például azért, aki 2016. december 25-én, 11 óra és 18 óra között tört be Kisteleken a Kossuth utca egyik házába, ahonnan készpénzt és arany ékszereket lopott.

Szintén 200 ezret ér a Retek utcai dohánybolt kirablója. Ő 2016. július 18-án 5 óra körül ment be az üzletbe. Megtámadta az eladót, akit a földre lökött. Ezután pedig a kasszában lévő páncélkazettával és készpénzzel távozott a helyszínről. A keresésben annyit segítenek, hogy a személyleírását is megadták.

Régóta bevett szokás a rendőrségen, hogy ha nem találnak egy bűnözőt, vagy például nagyon súlyos bűncselekmény történik, akkor a lakosság segítségét kérik. Persze nem ingyen. Általában nyomravezetői díjat ajánlanak fel, ami bizonyos esetekben akár tízmilliós is lehet. Ilyenkor kitesznek egy közleményt a hivatalos oldalukra a bűncselekmény rövid leírásával, és a kapható pénzösszeggel. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság legutóbb 2017. szeptember 1-én kért így segítséget, egy szobortolvaj magtalálásához. Azt írták, hogy az ismeretlen tettes valamikor 2017. július 14-e és augusztus 14-e között a szegedi Belvárosi temető egyik kriptájáról ellopott egy körülbelül 150 centiméter magas, lepelbe burkolózó női alakot ábrázoló márványszobrot. Emellett 2017. június 10-e és július 14-e között a síremlék előtt felállított, a lábain oroszlánfejekkel díszített padot is ellopták. A tettes a mai napig nem került elő, pedig 200 ezer forintot adnának annak, aki tudja, hogy kicsoda, és hogy hol van.

Lassan három éve annak, hogy valamilyen bűncselekmény miatt nyomravezetői díjat ajánlott fel a megyében a rend­őrség. Közben viszont több díjkitűzést is visszavontak.