Áprilisban érkezik az első orrszarvú a vadasparkba

Két fiatal hím „páncélos” orrszarvú költözik hamarosan a Szegedi Vadasparkba – bőre miatt így is nevezik a világ egyik legnagyobb szárazföldi emlősét. Hamarosan elkészül az orrszarvúház, az első hímet április közepére várják.

Szeptemberben írta meg la­punk: tavasszal két indiai orrszarvú költözik be a Szegedi Vadasparkba, és medencékkel, dagonyával ellátott házat építenek az állatoknak.

Megnéztük, hogy áll az építkezés: láttuk, már tető is van az épületen, március végére, de legkésőbb április elejére elkészül az orrszarvúház. Két fiatal hím kerül majd a Szegedi Vadasparkba, az egyik Varsóból, a másik az angliai Chesterből. Mire beköltöznek a lakók, be kell rendezni a házat, és be is kell szoktatni az érzékeny állatokat, mielőtt bemutatnák azokat a látogatóknak – hívta fel a figyelmet Veprik Róbert, a vadaspark igazgatója. Az első hím április közepén megérkezik, Chesterből még szervezik a szállítást.

Az orrszarvúak jövendőbeli otthonával is eredeti élőhelyü­ket szeretnék megidézni. A Tádzs Mahal, az angkori ro­­mok motívumai, boltívek és domborművek teremtik majd meg az indiai hangulatot. A be­­ruházás 150 millió forintból valósul meg. Ebből 100 millió a vadaspark bevétele, 50 millió a városi támogatás.

Az elefántok érkezése a va­­daspark látogatószámán is meglátszott, ami 2019-ben 220 ezer fölé lépett. Hasonlóan népszerű, a közönségigénynek megfelelő fajt kerestek: az indiai orrszarvú ritka, és a világ egyik legnagyobb szárazföldi emlőse. Mintegy 3500 példánya él még vadon. Csak egy tülköt visel, és megvastagodott, redőzött bőre miatt páncélos orrszarvúnak is nevezik.

– A tenyészprogram szigorúan szabályozza a tartását, az orrszarvúház terveit is véleményezte a program bizottsága – tudtuk meg az igazgatótól.

Az indiai orrszarvú önfejű ugyan, de együttműködő és jól tanítható – ha nem is annyira, mint az elefántok. Az érkező állatok egyenként egy tonnát nyomhatnak most, 3 tonnásra nőnek majd meg. Nincsenek még kétévesek, 5-6 éves korukban, amikor ivaréretté válnak, egyikük továbbköltözik, és egy nőstény érkezik helyette. Ha ilyen fiatalon kerülne össze a nőstény és a hím, testvéri vi­­szony alakulna ki köztük, és nem párosodnának.