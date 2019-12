Áremelések közgyűlése Szegeden

Megemelték gyermekétkeztetés árát az idei utolsó szegedi közgyűlésen, ahol arról is döntöttek, hogy jövőre a kereskedőknek is többet kell majd fizetniük a közterület-használatért. Szó volt sok más mellett a harmadik Tisza-hídról is.

Kisiskolások műsorával kezdődött az idei utolsó szegedi közgyűlés, az ünnepi hangulat azonban nem tartott sokáig. Kiderült – és meg is szavazták a képviselők, – hogy gyerekorvosi körzeteket kell összevonni. Ennek az az oka, hogy az 1. számú gyermekorvosi körzetben az egészségügyi alapellátást biztosító házi gyermekorvos nyugdíjba megy. A doktor megpróbálta eladni a praxist, de nem sikerült neki. Így a gyerekeket 2020. április 01-től szétosztják a közeli 5-ös és 6-os körzetek gyermekorvosai között. Az 1. körzet lakói egyharmadának továbbra is az Acél utca 1. szám alá kell mennie, akiket pedig az másik két körzethez csatoltak, azoknak a Gáspár utca 7 szám alá. Arról is döntöttek a képviselők, hogy március 1-től 7 százalékkal kerül majd többe a gyermekétkeztetés. Az előterjesztés szerint a vállalkozó több mint 11 százalékos emelést szeretett volna, ezt sikerült 7-re lealkudni. Szintén emelik a közterület-használati díjakat, amelyek 1999-óta nem nőttek. Most egy öt éves tervet dolgoztak ki, amiben az előterjesztés szerint 2023-24 re emelkednek meg annyira a díjak, mint amekkorák más városokban 1999-ben voltak. Volt szó a harmadik Tisza-hídról is. Ebben a kérdésben mindössze annyi volt az előrelépés, hogy a testület felhatalmazta Botka Lászlót, hogy egyeztessen Orbán Viktor miniszterelnökkel és a Miniszterelnökséggel. Mások mellett döntés született arról is, hogy jövőre elszállíthatják a közterületekről az évek óta ott álló autókat. Eddig csak a rendszám nélkülieket vihették el, most ez változik. A közterület-felügyelők hozzáférnek majd egy adatbázishoz, és ha azt látják, hogy nincs műszaki vizsga a kocsin, akkor elvihetik. Az ülésen kineveztek egy gazdálkodási aljegyzőt, aki Varga Ildikó lett. Ő korábban algyői, legutóbb pedig hódmezővásárhelyi jegyző is volt.