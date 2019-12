Árpádhalmon rendezték meg a Csongrád megyei jótékonysági vadászatot

Országszerte jótékonysági va­­dászatokat rendeztek a hétvégén. Csongrád megyében Ár­­pádhalom adott otthont a programnak.

– A jó ügy néhány éve Fejér megyéből indult, aminek a kedvezményezettje egy kórhá­­zi gyermekosztály lett. Mára országossá nőtte ki magát a kezdeményezés – mondta Gémes László, az Országos Ma­­gyar Vadászkamara Csongrád Megyei Területi Szervezetének elnöke.

Az országos jótékonysági rendezvényt december 27-én tartották hazánk mind a 19 megyéjében. Az összefogás cél­­ja, hogy az adományokból hi­­ánypótló orvosi eszközöket szerezzenek be megyénként egy-egy kórházi gyermekosztálynak. Mint megtudtuk, a karitatív rendezvény szervezésére idén nyáron létrehoztak egy országos szervezetet, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft.-t is.

– Csongrád megyében, az országban egyedüliként, a ka­mara is részt vett a szervezésben. A vadászszövetség árpádhalmi területén szerveztük meg a jótékonysági vadászatot, amire 31 fő regisztrált. A nevezési díj 30 ezer forint volt, aminél magasabb összeget is be lehetett fizetni. Támogatónk volt a Székkutasi Vadásztársaság, sokat segített a Csongrád megyei Vadászszövetség is. A lebonyolítást is ők, illetve a Hódagro Zrt. vadászai segítették. A vadászathoz a Da­lerd Zrt. 50, a Hód-Mezőgazda Vadász Egyesület 30, a Kurca-toroki Vadásztársaság 10 fácánt biztosított – említette meg Gémes László.

A jótékonysági vadászatot ünnepélyes köszöntő és a va­dászkürt hangja előzte meg. A vadászaton összesen 48 fá­­cánkakast ejtettek el a jótékonysági vadászat résztvevői. Hamarosan eldől, hogy az összegyűlt mintegy egymillió forintos bevételt melyik kórház kapja. Gémes Lászlótól megtudtuk, 10 fácánt felajánlottak a szentesi hajléktalanszálló lakóinak.