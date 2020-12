Árulják már a Mars téren a vágott fenyőfákat

A legkisebb gyökeres sándorfalvi fát már ezer forintért is megvehetjük a szegedi, Mars téri fenyővásárban, ám egy szép, ötméteres nordmannért 50 ezret is kérhet a termelő. Előrendelésre is hoznak fát a Dunántúlról, van, akinek már 15 éve szállítanak.

A hétvégén megkezdődik a fe­­nyővásár a Mars téren, pénteken még csak néhány termelő érkezett meg és pakolt le, Jónásné B. Tünde és fia az elsők között volt. – December első két napján termeltük ki a fákat, nord­mannt, ezüst- és lucfenyőt hoztunk, úgy gondolom, hogy a nagyobb része már itt van, de ha kell, lesz utánpótlás – mondta a Somogy megyei Zákányból érkező asszony. – A tavalyihoz képest nem szeretnénk és nem is igazán tudunk árat emelni. A koronavírus miatt kevesebb pénzük van az embereknek – beszélt az árakról Jónás Péter. Egy 5 méteres nordmann jellemző ára náluk 50 ezer forint, a 2 méteres ezüstfenyőé 12, az egyméteres lucé 3000 forint. Hatvan fának már akkor megvolt a gazdája, amikor ko­csira tették, jobbára magánszemélyek, de 5-6 cég is található a megrendelők között. – Van, akinek már 15 éve így, előrendelésre hozzuk a fenyőfát – avat be az törzsvevőkör rejtelmeibe Jónásné. Az így elkelt fák csaknem felét házhoz is szállítják, de a a simán megvásárolt fenyők 20 százaléka is a segítségükkel jut el a címre. – A szállítás a bónusz, egyfajta kedvezmény, illetve van olyan vásárló, aki máskülönben nem is nálunk venné a fenyőt – árnyalta az üzletmenetet Péter. Gyökereset is kínálnak, saját kertészeti földlabdával felszedve, ami körül a jutazsák is magától elbomlik idővel – ők konténeres fenyőnek nevezik azt, amit felénk inkább csak cserepesnek. Csak cserepeset árul viszont az ottjártunkkor érkezett Forrai Ferencné, a sándorfalvi asszonynak egy fiatalember segített utánfutós autójával a szállításban. – 40 éve hordom már a piacra a saját termelésű fenyőfámat, eddig a férjemmel közösen, de ő januárban meghalt, így magamra maradtam – mondta az őstermelő. Jellemzően 6 éves fákat hozott, ezüstöt és nordmannt, az előbbiből a legkisebb ára ezer, a nemesebb és nagyobb 6000 forintba kerül. – Még ezekhez a kis fákhoz is sokszor hozzá kel nyúlni, mire kihozom a piacra, kapálom, locsolom, permetezem a fenyőt a gubacs ellen – mesélt a termelés nehézségeiről Forrainé. Idén is 2-2,2 millió vágott fenyőt értékesítenek Magyarországon. Egyre többen keresik a cserepes fenyőket, ezek eladása 15-20 ezerre emelkedhet a tavalyi tízezer után, emellett műfenyőkből is 100 ezerrel többet, mintegy 300 ezret értékesíthetnek. Import is van, évente 500-600 ezer darab érkezik az országba, jellemzően nordmann. Tavalyhoz hasonlóan a vágott fenyők fele luc, 30-40 százaléka nordmann lehet az idén is.